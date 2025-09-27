Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

भोपाल के बॉक्सरों ने जीती ओवर ऑल चैंपियनशिप

69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताया।

ग्वालियर

Rahul Singh

Sep 27, 2025

69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता
ग्वालियर. जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग और जिला ग्वालियर की मेजबानी में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हुआ। प्रतियोगिता की ओवर ऑल ट्राफी भोपाल के बॉक्सरों ने जीत ली।
जिला खेल कंपू में आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे। अध्यक्षता डॉ.नीतेश शर्माए प्रांतीय संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ.यतेन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार एनएनआईपीई ग्वालियर मौजूद रहे।
प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों में विजेताओं की घोषणा की गई। अंडर-17 बालक वर्ग में ग्वालियर 43 अंकों के साथ विजेता बनाए जबकि भोपाल 20 अंकों के साथ उपविजेता रहा। अंडर-17 बालिका वर्ग में भोपाल ने 45 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया और इंदौर 20 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
अंडर-19 बालक वर्ग में भोपाल 30 अंकों के साथ विजेता और इंदौर 23 अंकों के साथ उपविजेता रहा। वहीं अंडर-19 बालिका वर्ग में भोपाल ने 21 अंकों के साथ बाजी मारी और जबलपुर 12 अंकों के साथ उपविजेता रहा।
टूर्नामेंट के बेस्ट बॉक्सर का खिताब ग्वालियर की मंशा चौहान और प्रिंस यादव, जबलपुर की अनन्या बंशकर तथा इंदौर की अंशिका सेंगर ने अपने नाम किया।
मुख्य अतिथि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं और ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास व प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। प्रतियोगिताओं से जहां बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने खिलाडिय़ों से कहा कि खेलों में कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूलमंत्र है। अतिथियों का स्वागत जिला क्रीड़ा अधिकारी आरके सिंह ने किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

27 Sept 2025 01:09 am

Hindi News / News Bulletin / Videos / भोपाल के बॉक्सरों ने जीती ओवर ऑल चैंपियनशिप

बड़ी खबरें

View All

समाचार

Monsoon Withdrawal : पूरे राजस्थान व पश्चिम हिमालय से लौटा मानसून, अब पूर्वी व मध्य भारत में भारी बारिश

समाचार

गीली जमीन में बजरी के नीचे दबा रखा था बिजली का तार

पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत
अजमेर

हादसा : पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत

पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत
अजमेर

टेक्नो मोबाइल का त्योहारी ऑफर शुरू

समाचार

गांव बेढ़ा में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त, ​शि​क्षिकाओं ने सड़क पर लगाई कक्षाएं

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.