भोपाल के बॉक्सरों ने जीती ओवर ऑल चैंपियनशिप

69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता

ग्वालियर. जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग और जिला ग्वालियर की मेजबानी में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हुआ। प्रतियोगिता की ओवर ऑल ट्राफी भोपाल के बॉक्सरों ने जीत ली।

जिला खेल कंपू में आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे। अध्यक्षता डॉ.नीतेश शर्माए प्रांतीय संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ.यतेन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार एनएनआईपीई ग्वालियर मौजूद रहे।

प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों में विजेताओं की घोषणा की गई। अंडर-17 बालक वर्ग में ग्वालियर 43 अंकों के साथ विजेता बनाए जबकि भोपाल 20 अंकों के साथ उपविजेता रहा। अंडर-17 बालिका वर्ग में भोपाल ने 45 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया और इंदौर 20 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

अंडर-19 बालक वर्ग में भोपाल 30 अंकों के साथ विजेता और इंदौर 23 अंकों के साथ उपविजेता रहा। वहीं अंडर-19 बालिका वर्ग में भोपाल ने 21 अंकों के साथ बाजी मारी और जबलपुर 12 अंकों के साथ उपविजेता रहा।

टूर्नामेंट के बेस्ट बॉक्सर का खिताब ग्वालियर की मंशा चौहान और प्रिंस यादव, जबलपुर की अनन्या बंशकर तथा इंदौर की अंशिका सेंगर ने अपने नाम किया।

मुख्य अतिथि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं और ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास व प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। प्रतियोगिताओं से जहां बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने खिलाडिय़ों से कहा कि खेलों में कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूलमंत्र है। अतिथियों का स्वागत जिला क्रीड़ा अधिकारी आरके सिंह ने किया।