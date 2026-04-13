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नोएडा में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, कंपनियों पर गंभीर आरोप
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नोएडा में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, कंपनियों पर गंभीर आरोप

नोएडा में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, कंपनियों पर गंभीर आरोप

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नोएडा

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Poonam Sharma

Apr 13, 2026

Noida Labour Protest: नोएडा में प्राइवेट कंपनियों (Noida Phase-2 Protest) के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ 15 हजार तक सैलरी(Salary Hike Protest in Noida) मिलती है, ओवरटाइम का डबल भुगतान नहीं दिया जाता और साप्ताहिक छुट्टी भी सही से नहीं मिलती। कर्मचारियों ने पुलिस पर भी दबाव बनाने के आरोप लगाए। मामला अब श्रमिक अधिकारों और कंपनियों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

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Updated on:

13 Apr 2026 02:25 pm

Published on:

13 Apr 2026 02:24 pm

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