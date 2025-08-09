ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बजाया ढोल

ग्वालियर. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर चल समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी बंधुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस अवसर पर वाद्ययंत्र बजाए और धनुष पर तीर के संधान का प्रदर्शन किया।

चल समारोह फूलबाग मैदान से शुरू होकर चल समारोह रेलवे स्टेशन, गांधी रोड, शास्त्री नगर विवेकानंद चौराहा होते हुए अजाक्स कार्यालय पहुंचा। आदिवासी बंधुओं ने अपने पारंपरिक तीर धनुष के संधान का साहसिक प्रदर्शन किया। वनांचल के पारंपरिक वाद्ययंत्रों की सुरीली ध्वनि पर युवक युवतियां लोकगीत गाते हुए थिरकते नजर आए। आदिवासी वर्ग के महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया।

ऊर्जा मंत्री ने कहा, विश्व आदिवासी दिवस दुनिया भर में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी संस्कृति, पहचान और योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है।

समिति के अध्यक्ष ने कहा, आदिवासी लोग न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए हुए हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर आदिवासी समाज के अधिकारों का सम्मान करने, उनकी परंपराओं को सहेजने और विकास में भी योगदान देने का संकल्प लिया गया।