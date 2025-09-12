Patrika LogoSwitch to English

पति-पत्नी की अर्थी देख हर आंख हुई नम, दुख बांटने जुटा पूरा नगर

दो दिन पहले तक सब खुश थे। मां खुश थी कि बेटा, बहू और बच्चे तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं। दामाद भी साथ थे। उसी मां का गुरुवार को रो-रोकर बुरा हाल था।

दमोह

Rizwan ansari

Sep 12, 2025

Published on:

12 Sept 2025 04:29 pm

पति-पत्नी की अर्थी देख हर आंख हुई नम, दुख बांटने जुटा पूरा नगर

