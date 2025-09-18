Patrika LogoSwitch to English

समाचार

भीलवाड़ा जन मंच में उठे मुद्दों का सरकारी अधिकारी भी कर रहे समाधान

राजस्थान पत्रिका का जन मंच शहरी बाशिंदों की समस्याओं के समाधान की राह दिखाने लगा है। कइयों की समस्या का समाधान जन मंच में मौके पर भी हुआ है। पत्रिका का सामजिक सरोकार का यह नाता दिनों दिन और गहरा होता जा रहा है, धन्यवाद पत्रिका। यह कहना है जन मंच अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोगों का। बुधवार को आयोजित जन मंच में भी जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल हुए।

भीलवाड़ा

Narendra Kumar Verma

Sep 18, 2025

भीलवाड़ा। राजस्थान पत्रिका का जन मंच शहरी बाशिंदों की समस्याओं के समाधान की राह दिखाने लगा है। कइयों की समस्या का समाधान जन मंच में मौके पर भी हुआ है। पत्रिका का सामजिक सरोकार का यह नाता दिनों दिन और गहरा होता जा रहा है, धन्यवाद पत्रिका। यह कहना है जन मंच अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोगों का। बुधवार को आयोजित जन मंच में भी जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल हुए। उनके पीड़ा बयां करने पर अजमेर डिस्कॉम, नगर निगम, नगर विकास न्यास व प्रशासनिक अधिकारियों से मौके पर ही राजस्थान पत्रिका प्रतिनिधियों ने बात की। अधिकारियों ने कुछ समस्या का समाधान तुरंत किया, जबकि कइयों के समाधान के कार्य को गति दी।

फर्जी दस्तावेजों से हथिया ली जमीन

गुलाबपुरा के सनोदिया निवासी महेन्द्र जाट का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए तत्कालीन तहसीलदार व पंजीयन लिपिक के साथ सांठगांठ कर उसकी जमीन हड़प ली, जबकि प्रार्थी कभी पंजीयन कार्यालय में उपिस्थत नहीं हुआ। गुलाबपुरा थाना व पंजीयन कार्यालय को रिपोर्ट देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पार्क मेंं पानी, सड़कों पर आवारा मवेशी

कर्मचारी कॉलोनी विकास समिति ने कर्मचारी कॉलोनी के सेक्टर सात की बदहाल हालत बयां की। कॉलोनी के बाशिंदों का कहना था कि पार्क में पानी भरा है, नालियां टूटी हैं, कॉलोनी में सफाई नहीं होती, आवारा श्वानों से आमजन परेशान हैं। वहीं राजस्थान पेंशनर्स समाज ने शहर में आवारा श्वानों के बढ़ते झुंड व सड़कों पर घूमते गो वंश को लेकर चिंता जताई। पेंशनर्स समाज ने इससे आमजन व वरिष्ठजनों को हो रही परेशानी व डांवाडोल होती यातायात व्यवस्था पर भी रोष जताया।

हमारी पीड़ा भी सुनो….

नागोरी मोहल्ला के सत्यनारायण सोनी ने कृषि भूमि व प्लाॅट दिलवाने के नाम एक व्यक्ति के नौ लाख 35 हजार रुपए हड़पने की पीड़ा दर्ज कराई। बापूनगर के पवन कुमार विश्नोई ने गिरदावरी व पटवारी के राज काज को न्यायोचित तरीके से नहीं करने पर उन्हें राजकीय सेवा से हटाने की गुहार की। शिव कंवर राणावत की बिजली कनेक्शन की समस्या पर सिक्योर के प्रबंधक को मौके पर बताया गया।

पड़ोसी ही कर रहे प्रताडि़त 

आर के कॉलोनी की सरिता काबरा ने उसकी जमीन पर पड़ोसी के ही हड़पने का प्रयास करने एवं रोकने पर प्रार्थी व परिजनों को प्रताडि़त करने की बात कही। इस पर सरिता व परिजनों की पीड़ा को मोबाइल से नगर निगम आयुक्त को बताया गया।

पत्रिका बना मददगार

चिकित्सक बीएल सिंघवी के जोधपुर के एक एनजीओ के लिए स्टाफ समेत सेवा प्रदान करने के बावजूद तीन माह का एक लाख आठ हजार से अधिक का मानदेय नहीं देने की बात कही। इस पर पत्रिका ने एनजीओ प्रबंधक से बात कर जल्द भुगतान करने को कहा।

नाड़ी पर ही कर लिया कब्जा

हुरड़ा के नगाजी का खेड़ा के रामप्रसाद अजमेरा आदि ने सार्वजनिक नाड़ी, पेटां व पाल क्षेत्र से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से मवेशियों के सामने आ रहे संकट से अवगत कराया।

मासरोवर झील की नहीं ले रहा कोई सुध

डॉ.फरियाद मोहम्मद ने मानसरोवर झील की अनदेखी पर यूआईटी की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने जलकुंभी व कचरा हटाने, क्षतिग्रस्त दीवारों को ठीक करने एवं ट्रेक की हालत सुधारे जाने की जरूरत बताई। बापूनगर के सेक्टर में कच्चे रोड पर इंटरलाकिंग कराने की मांग की।

