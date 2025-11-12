Patrika LogoSwitch to English

अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग, जिला ग्वालियर की बड़ी कार्यवाही

Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Nov 12, 2025

5.50 लाख का अवैध गुड़-लहान नष्ट किया, एक आरोपी गिरफ्तार
ग्वालियर। आबकारी विभाग ने भितरवार और मोहना क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को दुबहा-दुबही कंजर डेरा, चमेली का चक, बंजारे का पुरा और वरसाना मोहल्ले में दबिश देकर टीम ने 5500 किलोग्राम गुड़-लहान जब्त कर नष्ट किया, जिसकी कीमत लगभग 5.56 लाख रुपये आंकी गई। मौके से मोहना की रिंकी कंजर पत्नी अरुण कंजर के पास से 5 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद कर मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान लोहे की भट्टी भी मिली। टीम ने आबकारी अधिनियम 1915 के तहत छह प्रकरण दर्ज किए। इसके अलावा, दो महीने से फरार आरोपी गोपाल कंजर पिता अमर सिंह कंजर को भी गिरफ्तार किया गया, जो हाथ भट्टी शराब बनाने के आरोप में 8 अगस्त 2025 से फरार था।

ग्वालियर. आबकारी विभाग टीम ने मंगलवार को भितरवार के दुबहा दुबही कंजर डेरा, चमेली का चक, बंजारे का पुरा और मोहना के के वरसाना मोहल्ले में संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 5500 किलोग्राम गुड़-लहान जब्त किया। नमूना लेकर मौके पर उसको नष्ट कर दिया गया। इसकी कीमत 5.56 लाख रुपए बताई गई है। मौके से मोहना क्षेत्र के पुल से रिंकी कंजर पत्नी अरूण कंजर से 5 लीटर हाथ भट्टी की शराब बरामद की गई। रिंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार मुखबिरों से सूचना मिली थी कि भितरवार और मोहना क्षेत्र में अवैध रूप से कंजर डेरों पर शराब बनाई जा रही है। टीम ने दबिश दी तो मौके पर प्लास्टिक की टंकियों ने शराब बनाने के लिए अवैध रूप से गुड़-लहान भरा मिला। साथ ही मौके से एक लोहे की भट्टी भी मिली। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के तहत 6 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। नष्ट किए गए गुड़-लहान एवं जब्त की गई भ_ी का अनुमानित मूल्य लगभग 5,56,000 आंकी गई है।

Published on:

12 Nov 2025 06:17 pm

अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग, जिला ग्वालियर की बड़ी कार्यवाही

