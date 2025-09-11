UNHRC में भारत के अधिकारी ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड को कड़ी फटकार लगाई है. स्विट्जरलैंड ने भारत से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी को बनाए रखने का आह्वान किया था. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में त्यागी ने स्विट्जरलैंड के आरोपों को हैरान करने वाला और गलत जानकारी पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया.यागी ने पाकिस्तान को भी कड़ी फटकार लगाई है. अपने तीखे भाषण में उन्होंने इस्लामाबाद को झूठ का ‘डंपिंग ट्रक’ बताया और पाकिस्तान को एक असफल देश करार दिया जो अस्थिरता और खैरात पर पल रहा है.’
बड़ी खबरेंView All
समाचार
6 घंटे से कीचड़ में उल्टा पड़ा था सरपंच, लोग समझे लाश, पुलिस पहुंची तो उठकर बोला- ‘मैं जिंदा हूं मुंह धुला दो’
PWD मंत्री ने 90 डिग्री वाले ब्रिज को बताया सही, हाईकोर्ट ने कहा- ठेकेदारों को फिर मेडल मिलना चाहिए?