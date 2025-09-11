Patrika LogoSwitch to English

समाचार

UNHRC में भारत के अधिकारी ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

UNHRC में भारत के अधिकारी ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

भारत

Poonam Sharma

Sep 11, 2025

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड को कड़ी फटकार लगाई है. स्विट्जरलैंड ने भारत से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी को बनाए रखने का आह्वान किया था. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में त्यागी ने स्विट्जरलैंड के आरोपों को हैरान करने वाला और गलत जानकारी पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया.यागी ने पाकिस्तान को भी कड़ी फटकार लगाई है. अपने तीखे भाषण में उन्होंने इस्लामाबाद को झूठ का ‘डंपिंग ट्रक’ बताया और पाकिस्तान को एक असफल देश करार दिया जो अस्थिरता और खैरात पर पल रहा है.’

Published on:

11 Sept 2025 03:05 pm

UNHRC में भारत के अधिकारी ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

