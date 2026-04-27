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खिवनी के जंगल में पानी पीते नजर आया ‘युवराज’
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खिवनी के जंगल में पानी पीते नजर आया ‘युवराज’

बाघ युवराज और मीरा को देखने उमडऩे लगे पयर्टक

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देवास

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Sachin Trivedi

Apr 27, 2026

देवास. मध्यपप्रदेश के देवास जिले के खिवनी अभयारण्य में बाघ युवराज जामनेर नदी में पानी पीते हुए नजर आया। वनविभाग की गश्ती टीम ने इसका वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। खिवनी अभयारण्य के अधीक्षक विकास माहोरे ने बताया विभाग की गश्ती टीम नदी किनारे से गुजर रही थी। इसी दौरान बाघ युवराज पानी पीते नजर आया। 30 सेकंड तक वहां रुकने के बाद वह झाडिय़ों में चला गया। माहोरे ने बताया इस तरह नदी किनारे पानी पीते हुए बाघ पहली बार कैमरे में कैद हुआ है। खिवनी वन्यजीव संरक्षण की नींव 1982 में रखी गई थी। बाद में खिवनी क्षेत्र का विस्तार कर सीहोर जिले के वन क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। अब यह क्षेत्र वन्यजीवों के लिए जीवनरेखा सिद्ध हो रहा है। राज्य सरकार अब ओंकारेश्वर वन्य-प्राणी अभयारण्य के विकास के माध्यम से इस ट्रांजिट कॉरिडोर नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। खिवनी अभयारण्य केवल एक वन क्षेत्र नहीं, बल्कि पुनर्जीवन, संतुलन और नई उम्मीद की प्रेरक कहानी है, जो मध्यप्रदेश को वन्यजीव संरक्षण और इको-पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिला रही है।

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Updated on:

27 Apr 2026 02:06 pm

Published on:

27 Apr 2026 02:02 pm

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