चलती कार में युवक को आया हार्ट अटैक, पलटकर डिवाइडर पर चढ़ी, महिला-बेटी घायल

इंदौर. अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र गुरुवार देर रात अचानक युवक को अटैक आने से चलती कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सड़क पर टहल रही महिला व उनकी बेटी को मामूली चोट आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, हादसे के बाद चालक कार में बेसुध हालत में मिला। हालांकि, शिकायत दर्ज नहीं होने से पुलिस ने केस नहीं बनाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से परिवार परेशान है।

पीड़ित की पत्नी जयश्री यादव ने बताया, उनके पति नितेश यादव (34) निवासी सूर्यदेव नगर पेशे से कार मैकेनिक हैं। घटना के समय वे कार को ठीक कर घर ला रहे थे, जिसे डिलीवर करना था। तभी उन्हें अचानक माइनर हार्ट अटैक आया और कार पलट गई। जयश्री के अनुसार, नितेश ने कोई नशा नहीं किया था, बल्कि तबीयत बिगड़ने से हादसा हुआ। जयश्री ने बताया कि परिवार में बुजुर्ग मां, दो बेटियां और वे खुद हैं। घर में और कोई पुरुष नहीं है। हादसे के बाद राहगीरों ने सूचना दी और उन्हें पति को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कई जांचें लिखीं, लेकिन खर्च अधिक होने से पति को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए। पहले भी 2019 में नितेश को अटैक आ चुका था। डॉक्टरों का कहना है कि पसलियों में खून का थक्का जम गया है और सीटी स्कैन जरूरी है। हादसे में कार एक मकान से भी टकराई थी और दो लोगों को मामूली चोट आई थी। उन्हें परिवार ने मुआवजा दे दिया। बाद में नितेश की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी।