Nagaur patrika…बिजली कब गुल हो जाएगी, पता नहीं: यह नागौर शहर है…VIDEO

नागौर. शहर क्षेत्र की बिजली वितरण व्यवस्था पटरी से उतर गई है। स्थिति यह हो गई है कि बिजली के आने-जाने का अब कोई समय निर्धारित नहीं रह गया है। यह स्थिति तब है, जबकि डिस्कॉम की ओर से रखरखाव के नाम पर भी कई जगहों पर आए दिन घंटों बिजली की आपूर्ति ठप कर [&hellip;]

नागौर

Sharad Shukla

Sep 25, 2025

नागौर. शहर क्षेत्र की बिजली वितरण व्यवस्था पटरी से उतर गई है। स्थिति यह हो गई है कि बिजली के आने-जाने का अब कोई समय निर्धारित नहीं रह गया है। यह स्थिति तब है, जबकि डिस्कॉम की ओर से रखरखाव के नाम पर भी कई जगहों पर आए दिन घंटों बिजली की आपूर्ति ठप कर दी जाती है। इसकी वजह से परेशान उपभोक्ताओं का कहना है कि अभी गर्मी गई नहीं है, और विभाग इस तरह आपूर्ति ठप कर उनको परेशान करने में लगा हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर दीपावली से पूर्व रखरखाव के नाम पर घोषित कटौतियां तो की जा रही है, मगर शहर के कई इलाकों में अघोषित कटौतियां भी की जा रही है। इसकी वजह से हालत खराब होने लगी है। हर दिन रखरखाव के नाम पर घोषित एवं अघोषित कटौतियां होने के बाद भी शहर को कंडम बिजली के ट्रांसफार्मर एवं तारों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है।
शहर की बिजली वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों ने एमडी के दिशा-निर्देशों को भी दरकिनार कर दिया है। खराब बिजली के ट्रांसफार्मर बदलने एवं बेहतर केबल व्यवस्था करने के निर्देश अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक की ओर से हर बार बैठक में दिए जाते हैं, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद अधिकारी यह सारे दिशा-निर्देश भूल जाते हैं।
शहर के इन इलाकों में रही कटौतियां
शहर की इंदिरा कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, नया दरवाजा, व्यास कॉलोनी, सुगन सिंह सर्किल, नया दरवाजा से माही दरवाजा, काठडिय़ा का चौक, बाठडिय़ा का चौक सहित कई इलाकों में बिजली गुल रही। इंदिरा कॉलोनी में दोपहर एवं शाम को करीब चार बजे बिजली गुल हुई तो पूरे डेढ़ घंटे के बाद लौटी। इसी तरह की स्थिति ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रही। यहां पर पौने चार बजे बिजली गुल हुई तो फिर शाम को करीब छह बजे तक लौटी। अब ऐसे में पंखे आदि शोपीस बने रहे, और घरों में रह रहे लोग हैरान-परेशान रहे। विशेषकर छोटे बच्चों एवं महिलाओं को अत्याधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में डिस्कॉम के अधिकारियों को फोन कर बताने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
मनमर्जी से कट रही है बिजली
डिस्कॉम की बिजली व्यवस्था के संदर्भ में काठडिय़ा का चौक के किशोरराम, महेश एवं नरेन्द्र से बातचीत हुई तो वह शहर की बिजली वितरण व्यवस्था से खासे नाराज नजर आए। इनका कहना था कि रखरखाव के नाम पर मनमर्जी से काट दी जाती है। रखरखाव का लाइसेंस लेकर पहले से घोषित रूप से बिजली की घंटो कटौती करते हैं। इसके साथ ही सामान्य दिनों में भी बिजली अक्सर गायब रहती है। कटौती की सीमा तो डिस्कॉम ने खुद ही अनलिमटेड कर रखी है।

इनका कहना है…
बिजली वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी कहीं, स्थिति सही नहीं तो उपभोक्ताओं की ओर से प्रकरण आया तो इसे देखवा लिया जाएगा।
सुलतानसिंह राठौड़ अधिशासी अभियंता अजमेर-नागौर. डिस्कॉम

