नए अवसर, नई तकनीक के बीच एवीजीसी इंडस्ट्री का बढ़ रहा क्रेज

इंदौर। एवीजीसी (एनीमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स) इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फिल्मों, ओटीटी वेब सीरीज़ और गेमिंग इंडस्ट्री में हर दिन नए अवसर बढ़ रहे हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई बड़ी फिल्में और मोबाइल गेम्स आदि इसका सार्थक उदाहरण पेश करते हैं कि भारत के [&hellip;]

इंदौर

image

Sikander Pareek

Nov 29, 2025

इंदौर। एवीजीसी (एनीमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स) इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फिल्मों, ओटीटी वेब सीरीज़ और गेमिंग इंडस्ट्री में हर दिन नए अवसर बढ़ रहे हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई बड़ी फिल्में और मोबाइल गेम्स आदि इसका सार्थक उदाहरण पेश करते हैं कि भारत के युवा कलाकारों ने अपने क्रिएटिव और टेक्निकल टैलेंट से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, ऐसे में युवाओं का इस क्षेत्र की ओर रुझान दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन, सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि छोटे और मीडियम शहरों में उच्च स्तर के ट्रेनिंग संस्थान और आधुनिक क्रिएटिव लैब्स नहीं हैं। इसी वजह से बहुत सारे युवा अपनी स्किल्स निखारने और इंडस्ट्री-रेडी बनने के लिए मुंबई, बेंगलुरु या पुणे जैसे बड़े शहरों में पलायन करने को मजबूर हैं।

इस समस्या का समाधान अब एरीना एनीमेशन ने पेश किया है। इंदौर के विजय नगर में एरीना एनीमेशन ने देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है, जो पूरी तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 7000 स्क्वैयर फीट में फैला यह सेंटर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सेंटर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भारत का तीसरा शीर्ष सेंटर है। इस सेंटर में 400 वर्ग फीट का क्रोमा सेटअप है और 2000 से अधिक छात्रों को क्रिएटिव स्पेस उपलब्ध है। यहाँ छात्रों को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और टूल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के द्वारा सेशंस और वर्कशॉप्स कराए जाएँगे और इंडस्ट्री सिम्युलेटेडएन्वायर्नमेंट मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मॉक इंटरव्यू भी कराए जाएंगे।

इस सेंटर का उद्घाटन ज़ेबूएफएक्स के को-फाउंडर और वीएफएक्स सुपरवाइजर जतीन ठक्कर ने किया। इस मौके पर एरीना एनीमेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं नेशनल सेल्स हेड शाजन सैमुअल, भाजपा के राज्य महासचिव गौरव रणदिवे, डायरेक्टर निखार अगरवाल, और इंदौर के डायरेक्टर सूर्यकांत कौशल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

Published on:

29 Nov 2025 12:06 am

Hindi News / News Bulletin / Videos / नए अवसर, नई तकनीक के बीच एवीजीसी इंडस्ट्री का बढ़ रहा क्रेज

