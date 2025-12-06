एमपी में पीएम आवास योजना के पैसों की शराब पी गए हितग्राही, हो सकती है FIR

नगर पालिका सीएमओ की ओर से मिले आवेदन के बाद पुलिस ने पीएम आवास का पैसा अन्य कार्यों में खर्च करने वाले हितग्राहियों को दिसंबर तक पैसे लौटाने की मोहलत दी है। अन्यथा उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विविध कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस की सख्ती के बाद 7-8 हितग्राहियों ने राशि लौटाने की बात कही है। बता दें कि इससे पहले भी नपा 6 ऐसे ही हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुकी है। सीएमओ के मुताबिक, डिफाल्टर हितग्राहियों के नामों की होर्डिंग सार्वजनिक स्थानों में चस्पा की गई थी। राशि नहीं दे रहे 17 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने थाने में आवेदन दिया है।