एमपी में पीएम आवास योजना के पैसों की शराब पी गए हितग्राही, हो सकती है FIR

pm awas beneficiaries spent money on liquor fir application (file photo)
MP News: मध्यप्रदेश के बालाघाट में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पीएम आवास योजना की राशि लेने के बाद भी कई लोगों ने आवास नहीं बनाए और किसी ने शराब में तो किसी ने अपने शौक पूरे करने के लिए इन पैसों को खर्च कर दिया। योजना के डेढ़ लाख रुपये लेकर आवास न बनाने वाले हितग्राहियों पर अब एक्शन की तैयारी है और नपा सीएमओ ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को इन हितग्राहियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली राशि की कई हितग्राहियों ने शराब पी ली, तो कइयों ने इन पैसों से अपने शौक पूरे कर लिए। ये खुलासा हुआ है उन हितग्राहियों से पुलिस की पूछताछ में, जिनके खिलाफ नपा सीएमओ बीडी कतरोलिया ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। दरअसल पीएम आवास योजना की राशि लेने के बाद भी आवास न बनाने वालों की जानकारी नगर पालिका ने जुटाई है जिसमें 17 हितग्राही नपा के लिए परेशानी बन चुके हैं। इनने पैसे तो ले लिए लेकिन मकान का निर्माण नहीं कराया।
नगर पालिका सीएमओ की ओर से मिले आवेदन के बाद पुलिस ने पीएम आवास का पैसा अन्य कार्यों में खर्च करने वाले हितग्राहियों को दिसंबर तक पैसे लौटाने की मोहलत दी है। अन्यथा उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विविध कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस की सख्ती के बाद 7-8 हितग्राहियों ने राशि लौटाने की बात कही है। बता दें कि इससे पहले भी नपा 6 ऐसे ही हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुकी है। सीएमओ के मुताबिक, डिफाल्टर हितग्राहियों के नामों की होर्डिंग सार्वजनिक स्थानों में चस्पा की गई थी। राशि नहीं दे रहे 17 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने थाने में आवेदन दिया है।
