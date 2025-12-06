एक ही हितग्राही को आबंटित कर दिए एक से अधिक भूखंड

विधायक मुंजारे ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कनकी में नव निर्मित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड आवंटन में प्रशासन ने मनमानी की है। इस कारण वास्तविक हितग्राहियों को यह भूखंड रोजगार के लिए मिलने के बजाए उन लोगों को प्राप्त हो गया, जिनके पास पहले से ही उद्योग है या फिर एक ही व्यक्ति को तीन या चार प्लाट आंबटित कर दिया गया है। आंबटन करने के लिए नियमों व प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बल्कि कागजी तौर पर भीतर ही भीतर इसे अंजाम दिया गया है। जिसमें मिलीभगत व सांठगांठ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

72 प्लाटों का आंबटन

विधायक अनुभा मुंजारे ने सत्र में कनकी में नव निर्मित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड आबंटन सदन व विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा गया। मुंजारे ने कहा कि इस भूखंड आंबटन में बालाघाट के गरीब, पिछड़े, जरूरतमंद परिवारों के हक और अधिकारों के लिए व अनुसूचित जाति, जनजाति को पर्याप्त अनुपात में अवसर नहीं दिया गया है। यहां पर 72 प्लाटों का आंबटन कर दिया गया। अधिकारियों के द्वारा सरकार के नियमों की अनदेखी की गई है, जो कि कही ना कही वंचितों के अधिकार की उपेक्षा को दृष्टिगत रख रहा है। जिसकी जांच की जाने चाहिए।