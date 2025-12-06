6 दिसंबर 2025,

बालाघाट

भटेरा रेलवे फाटक पर लगा लंबा जाम, दो घंटे तक रेंगता रहा शहर

ट्रेन के इंजन का एंगल नीचे टकराने से आई खराबी फाटक बंद कर बीच राह में ही खड़ी कर दी गई ट्रेन

बालाघाट

Mukesh Yadav

Dec 06, 2025

ट्रेन के इंजन का एंगल नीचे टकराने से आई खराबी

ट्रेन के इंजन का एंगल नीचे टकराने से आई खराबी

रोजाना चलने वाली लोकल बालाघाट-इतवारी ट्रेन में शुक्रवार की शाम तकनीकि खराबी आ गई। ट्रेन बालाघाट रेलवे स्टेशन से निकलकर बैहर चौकी से आगे बढ़ रही थी। इस दौरान इंजन के पास लगा एंगल फाटक गेट पटरी पर टकराने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जोरदार आवाज आने पर चालक परिचालक ने मौके पर ही ट्रेन रोक दी। अचानक ट्रेन रुकने से पहले तो पैसेंजर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन करीब आधा घंटे बाद यात्रियों को ट्रेन में फाल्ट आने की जानकारी लगी। यात्रियों में हडक़ंप मच गया। यात्रि ट्रेन से उतर कर पटरी पर आ गए। लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देख चालक परिचालक ने जैसे तैसे सुधार कार्य कर ट्रेन को आगे बढ़ाते हुए भटेरा चौकी तक लेकर पहुंचे। लेकिन भटेरा चौकी में पुन: यही समस्या समाने आई। ट्रेन पुन: रोकनी पड़ी। भटेरा चौकी रेलवे फाटक बालाघाट-नैनपुर हाईवे के बीच होने के कारण ट्रेन रोकने पर जाम लगाना शुरू हो गया। दोनों तरफ से वाहनों के आने से अवंती बाई चौक से बेरीयल तक करीब तीन किमी का लंबा जाम लग गया। इस दौरान लोग बेजा परेशान होकर तिलमिलाते नजर आए।

बताया गया कि भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए गए कांक्रीट पथ में क्षतिग्रस्त हुआ रेलवे इंजन का बंपर पुन: टकरा गया था और ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। ट्रेन को पुन: रोक कर सुधार का प्रयास किया गया। लेकिन सभी कोशिशें नाकामयाब रही। ट्रेन में सवार यात्री परेशान होते रहे। थक हारकर ट्रेन चालक परिचालक ने ट्रेन को रिवर्स करके वार्ड नंबर 10 के समीप से गुजरने वाली पटरी के पास लाकर खड़ा कर दिया। देर रात तक सुधार कार्य चलता रहा। खबर लिखे जाने तक सुधार कार्य नहीं हो सका था। ट्रेन में सवार यात्री पैदल ही बस स्टैंड व अन्य माध्यम से जाते नजर आए।

