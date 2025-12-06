एक माह में डेढ़ दर्जन से अधिक साइबर फ्रॉड के हुए शिकार

ठग ऐसे फाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके नाम सरकारी योजनाओं और सेवाओं के समान रखे गए हैं। इससे लोग उन्हें भरोसेमंद समझकर अपने मोबाइल में चला लेते हैं। फाइल के खुलते ही मोबाइल में छिपे दुर्भावना पूर्ण साधन सक्रिय हो जाते हैं और फोन पूरी तरह ठगों के नियंत्रण में चला जाता है। इन संदिग्ध फाइलों की सूची में ई चालन, एसआईआर, प्रधानमंत्री आवास, 5 जी पीएम किसान योजना, परिवहन ई चालन, विवाह निमंत्रण आदि शामिल है। इनमें से किसी भी फाइल को चलाते ही संदेश, ओटीपी, बैंक ऐप, संपर्क सूची, फोटो और निजी जानकारी ठगों तक पहुंच जाती है। इसके बाद वे आसानी से खाते से पैसे निकाल लेते हैं या मोबाइल का पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं।