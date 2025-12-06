6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

एक माह में डेढ़ दर्जन से अधिक साइबर फ्रॉड के हुए शिकार

जिले में साइबर ठग सक्रिय, लाखों रुपए की कर ली गई ठगी व्हाट्सऐप पर नकली सरकारी फाइलों का जाल फर्जी योजनाओं के नाम पर भेजी जा रही घातक फाइलें, कई नागरिकों के मोबाइल हुए हैक

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 06, 2025

जिले में साइबर ठग सक्रिय, लाखों रुपए की कर ली गई ठगी

जिले में साइबर ठग सक्रिय, लाखों रुपए की कर ली गई ठगी

जिले में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है और ठग अब नई तरकीबों के माध्यम से आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। व्हाट्सऐप पर भेजी जा रही नकली फाइलों के कारण लोगों के मोबाइल फोन हैक होने और बैंक खातों से राशि चोरी होने के कई मामले सामने आए हैं। साइबर सेल से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 10 से 15 लोग इस जाल में फंस चुके हैं। इनमें से 3 से 4 पीडि़तों से लाखों रुपए की ठगी होने की पुष्टि हुई है। जबकि कई लोगों के मोबाइल और संदेश सेवा खाते नियंत्रित किए जाने के प्रमाण मिले हैं।

ठग ऐसे फाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके नाम सरकारी योजनाओं और सेवाओं के समान रखे गए हैं। इससे लोग उन्हें भरोसेमंद समझकर अपने मोबाइल में चला लेते हैं। फाइल के खुलते ही मोबाइल में छिपे दुर्भावना पूर्ण साधन सक्रिय हो जाते हैं और फोन पूरी तरह ठगों के नियंत्रण में चला जाता है। इन संदिग्ध फाइलों की सूची में ई चालन, एसआईआर, प्रधानमंत्री आवास, 5 जी पीएम किसान योजना, परिवहन ई चालन, विवाह निमंत्रण आदि शामिल है। इनमें से किसी भी फाइल को चलाते ही संदेश, ओटीपी, बैंक ऐप, संपर्क सूची, फोटो और निजी जानकारी ठगों तक पहुंच जाती है। इसके बाद वे आसानी से खाते से पैसे निकाल लेते हैं या मोबाइल का पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं।

बीएलओ बनकर कर रहे संपर्क

साइबर प्रकोष्ठ ने यह भी बताया कि कुछ ठग स्वयं को बीएलओ बनकर नागरिकों से बात कर रहे हैं। पहचान की जांच, दस्तावेज अद्यतन और मोबाइल सत्यापन के नाम पर लिंक भेजकर लोगों को झांसे में लिया जा रहा है। जिले के कई नागरिक इस प्रकार की धोखाधड़ी के कारण मोबाइल हैक होने की शिकायत दे चुके हैं।

गलती होने पर अपनाएं ये कदम-

:- मोबाइल का इंटरनेट तुरंत बंद करें।
:- अपने बैंक से तुरंत संपर्क कर पासवर्ड और सुरक्षा कोड बदलें।
:- व्हाट्सऐप में जुड़े हुए यंत्र विकल्प में जाकर अनजान यंत्र हटाएं।
:- अपने डाक पत्र ईमेल का पासवर्ड बदलें।
:- स्थिति गंभीर हो तो मोबाइल को पूरी तरह पुन: स्थापित फॉर्मेट करने की सलाह दी जाती है।

वॉट्सऐप पर नहीं भेजते चालान

यातायात प्रभारी सूबेदार यीना राहंगडाले को भी कई व्हाट्सएप यूजर्स ने ई चालान के नाम पर एपीके फाइल मिलने की सूचना दी है। उन्होंने मोबाइल यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। सूबेदार राहंगडाले ने स्पष्ट किया कि यातायात पुलिस वॉट्सऐप पर कोई चालान नहीं भेजती है। वॉट्सऐप पर ई चालान के नाम पर भेजी जा रही एपीके फाइलें धोखाधड़ी का प्रयास हैं, जिन्हें यूजर्स को नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा बनाए गए ई चालान की तामील विभागीय पुलिसकर्मी व्यक्तिगत रूप से करते हैं। थाने की ओर से व्हाट्सएप पर चालान भुगतान के लिए कोई फाइल या जानकारी नहीं भेजी जाती है।

साइबर सेल की अपील

कोई भी सरकारी विभाग व्हाट्सएप पर फाइलें भेजकर कोई प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाध्य नहीं करता। नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति या नंबर से आई फाइल, संदेश या लिंक पर भरोसा न करें और तुरंत उसे हटा दें। किसी भी प्रकार की ठगी या मोबाइल हैकिंग की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर शिकायत पोर्टल पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। साइबर प्रकोष्ठ ने कहा कि जागरूकता और सतर्कता ही इन बढ़ते साइबर अपराधों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। नागरिक स्वयं सावधान रहें तथा अपने परिवार और परिचितों को भी इस प्रकार की धोखाधड़ी से आगाह करते रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 03:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एक माह में डेढ़ दर्जन से अधिक साइबर फ्रॉड के हुए शिकार

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेन के इंजन का एंगल नीचे टकराने से आई खराबी फाटक बंद कर बीच राह में ही खड़ी कर दी गई ट्रेन

ट्रेन के इंजन का एंगल नीचे टकराने से आई खराबी
बालाघाट

विधायक अनुभा मुंजारे ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाया मामला

कनकी में उद्योग हेतु जमींन आंबटन को निरस्त करने की मांग
बालाघाट

कलेक्टर के निर्देशों का नहीं हुआ पालन, स्थिति जस की तस

कलेक्टर के निर्देशों का नहीं हुआ पालन, स्थिति जस की तस
बालाघाट

अब नया साल 2026 राहत भरा होने की उम्मीदें बीते साल से सबक लेकर दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास में प्रशासन वर्ष 2024 में 531 सडक़ दुर्घटनाओं में 193 व्यक्तियों ने गवाई जान

212 ने असमय ही गवाईं जान, 558 हुए गंभीर घायल
बालाघाट

वारासिवनी विधायक विवेक पटले ने उठाई आवाज

वारासिवनी विधायक विवेक पटले ने उठाई आवाज
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.