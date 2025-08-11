पुलिस ने हर घर तिरंगा- हर घर स्वच्छता अभियान किया शुरू

इंदौर, हर घर तिरंगा- हर घर स्वच्छता अभियान के तहत सोमवार को पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली आयोजित हुई। सेल्फी पाईंट पर अधिकारी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाया। रैली में 500 से अधिक पुलिसकर्मी, अधिकारी हाथाें में तिरंगा थामे पलासिया से राजबाड़ा पहुंचे। जागरूकता रैली के माध्यम से सभी ने संदेश दिया कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, गौरव के प्रतीक तिरंगे को स्वयं एवं अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर अपने घरों में पूरे गर्व व सम्मान के साथ फहराएं। हर्ष के साथ स्वच्छता का संकल्प लेते हुए राष्ट्रीय पर्व मनाएं।