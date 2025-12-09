प्रवीण भाई तोगडिया भीलवाड़ा में बोले,….एसआइआर तो राष्ट्रीय सुरक्षा का कर रहा काम

भीलवाड़ा। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ. प्रवीण भाई तोगडि़या दो दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा जिले में रहे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भीलवाड़ा में कहाकि किसी भी देश में मतदाता सूची का पुनमूर्ल्यांकन हो तो विरोध नहीं होना चाहिए। एसआइआर की प्रक्रिया में कोई भी बांग्लादेशी व विदेशी भारत का मतदाता ना बने यह तो राष्ट्रीय सुरक्षा का काम है।
उन्होंने पश्चिम बंगाल में बनने वाली बाबरी मस्जिद की चर्चा की और कहा कि इस देश में अब हिंदुओं का वर्चस्व कायम हो गया है। कोई बाबर का नाम, औरंगजेब का नाम? लेकर देश में आगे नहीं बढ़ सकता।
तोगडिया ने कहा कि संगठन देश में सनातन की ताकत मजबूत कर रहा है। दीपावली के दौरान देश के 4500 जगहों पर लाखों बच्चों को मिठाई देने का कार्य किया। सभी घरों से अच्छे पुराने कपड़े एकत्रित करके लगभग 50 लाख परिवारों को कपड़े दिए। विजयादशमी के दिन सभी जाति के हिंदुओं के घरों में सशस्त्र पूजन करवाया और देश में महिला सम्मान सुरक्षा का भाव बढ़े इसलिए अष्टमी के दौरान जगह-जगह पर कन्या पूजन करवाने का काम किया।
उन्होंने कहा कि देश में हमारे संगठन की तरफ से शनिवार शाम को एकत्रित होकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हजारों जगह पर चल रहा है। हनुमानजी का नाम घर में भी ले सकते हैं। साथ में मिलकर इसलिए कि संगठन और संगठन तक सीमित नहीं रहैं।
उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेकर एकत्रित होने वाले हिंदुओं के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। साथ में वह गांव या गली के हिंदुओं को हिंदुस्तान पर कहीं भी मदद चाहिए, वह हिंदू हेल्पलाइन के जरिए करेगी। तोगडिया ने श्रीराम मंदिर, स्वदेशी समेत कई मुद़्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान राजेन्द्र गोखरू व पुष्पा गोखरू आदि मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
समाचार