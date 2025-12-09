9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

प्रवीण भाई तोगडिया भीलवाड़ा में बोले,….एसआइआर तो राष्ट्रीय सुरक्षा का कर रहा काम

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ. प्रवीण भाई तोगडि़या दो दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा जिले में रहे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भीलवाड़ा में कहाकि किसी भी देश में मतदाता सूची का पुनमूर्ल्यांकन हो तो विरोध नहीं होना चाहिए।

Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

image

dr praveen bhai togadiya

Dec 09, 2025

भीलवाड़ा। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ. प्रवीण भाई तोगडि़या दो दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा जिले में रहे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भीलवाड़ा में कहाकि किसी भी देश में मतदाता सूची का पुनमूर्ल्यांकन हो तो विरोध नहीं होना चाहिए। एसआइआर की प्रक्रिया में कोई भी बांग्लादेशी व विदेशी भारत का मतदाता ना बने यह तो राष्ट्रीय सुरक्षा का काम है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में बनने वाली बाबरी मस्जिद की चर्चा की और कहा कि इस देश में अब हिंदुओं का वर्चस्व कायम हो गया है। कोई बाबर का नाम, औरंगजेब का नाम? लेकर देश में आगे नहीं बढ़ सकता।

तोगडिया ने कहा कि संगठन देश में सनातन की ताकत मजबूत कर रहा है। दीपावली के दौरान देश के 4500 जगहों पर लाखों बच्चों को मिठाई देने का कार्य किया। सभी घरों से अच्छे पुराने कपड़े एकत्रित करके लगभग 50 लाख परिवारों को कपड़े दिए। विजयादशमी के दिन सभी जाति के हिंदुओं के घरों में सशस्त्र पूजन करवाया और देश में महिला सम्मान सुरक्षा का भाव बढ़े इसलिए अष्टमी के दौरान जगह-जगह पर कन्या पूजन करवाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि देश में हमारे संगठन की तरफ से शनिवार शाम को एकत्रित होकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हजारों जगह पर चल रहा है। हनुमानजी का नाम घर में भी ले सकते हैं। साथ में मिलकर इसलिए कि संगठन और संगठन तक सीमित नहीं रहैं।

उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेकर एकत्रित होने वाले हिंदुओं के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। साथ में वह गांव या गली के हिंदुओं को हिंदुस्तान पर कहीं भी मदद चाहिए, वह हिंदू हेल्पलाइन के जरिए करेगी। तोगडिया ने श्रीराम मंदिर, स्वदेशी समेत कई मुद़्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान राजेन्द्र गोखरू व पुष्पा गोखरू आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 01:51 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / प्रवीण भाई तोगडिया भीलवाड़ा में बोले,….एसआइआर तो राष्ट्रीय सुरक्षा का कर रहा काम

बड़ी खबरें

View All

समाचार

12 मीटर चौड़ी सड़क के लिए होगा ‘भूमि अधिग्रहण’, टेंडर जारी

rewa news
रीवा

MP Cabinet: चीतों से लेकर अस्पताल तक एमपी में बड़े बदलावों को मंजूरी, सीएम का खजुराहो स्ट्रॉक

MP Cabinet Big Decision khajuraho
भोपाल

(Photo Source - Patrika)

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी में इंडस्ट्री से सीधे कनेक्ट हुए ये संस्थान, रिकार्ड 1 लाख युवाओं ने लिया एडमिशन

record 1 lakh youth took admission in ITI in MP
खजुराहो

राजस्थान: कौन हैं लवी जैन? जो 22 साल की उम्र में बनीं पायलट, लड़कियों को दिया यह संदेश

Udaipur Who is Lavi Jain
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.