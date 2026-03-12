12 मार्च 2026,

गुरुवार

स्वच्छ जल के लिए गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन

इस बड़ी औद्योगिक नगरी में गहराया जलसंकट

देवास

Sachin Trivedi

Mar 12, 2026

देवास. नगर निगम के वार्ड क्रमांक-22 में दूषित पानी की समस्या को लेकर बुधवार को पार्षद प्रतिनिधि रूपेश वर्मा ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने वार्ड के अलग-अलग घरों से गंदे पानी के नमूने एकत्र कर उनकी प्रदर्शनी लगाई और नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पार्षद प्रतिनिधि वर्मा ने बताया कि वार्ड में पिछले 20 दिनों से नलों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इस दूषित जल वितरण के कारण आनंद ऋषि नगर और एलआईजी कॉलोनी सहित पूरे वार्ड के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्मा का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

Published on:

12 Mar 2026 12:52 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / स्वच्छ जल के लिए गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन

