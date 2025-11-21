रेल प्रशासन की नीतियों के खिलाफ रेलकर्मियों का प्रदर्शन

वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन (डबल्यूआरईयू) के बैनर तले गुरुवार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के लोको पायलट, गार्ड लॉबी पर रेल कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन के मंडल मंत्री घनश्याम यादव और मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र वर्मा ने किया। कर्मचारियों ने लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ पर हो रहे अत्याचार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।
प्रदर्शन का संचालन संयुक्त मंडल सचिव एवं जे.सी. बैंक के निदेशक संजय सूर्यबली ने किया।
यूनियन की ट्रैफिक शाखा के अध्यक्ष राजीव सिंह, सचिव एस के मेहरा, लोको शाखा के अध्यक्ष प्रफुल्ल परमार, सचिव केशरदेव सोनी, मंडल पदाधिकारी गौर डे, धनंजय डांगी, युवा नेता मलकेश मीणा सहित अनेक यूनियन पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने प्रबंधन के रवैये का विरोध किया और लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ की समस्याओं का समाधान मांगने की बात कही।
संयुक्त मंडल मंत्री संजय सूर्यबली का कहना था कि कर्मचारियों पर अत्याचार और दमनकारी नीतियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कर्मचारी वर्ग में असंतोष व्याप्त है। यूनियन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी मिलकर लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा।
अहमदाबाद, साबरमती, पालनपुर, गांधीधाम के लोको पायलट एवं गार्ड्स की स्थानीय समस्याओं के साथ वटवा रेलवे कॉलोनी से रेलवे हॉस्पिटल जाने के रास्ते की दुर्दशा तथा बुलेट हाइस्पीड रेल प्रोजेक्ट के चलते आईसीडी कोचिंग डिपो कांकरिया का अहमदाबाद स्टेशन से रेलवे कॉलोनी ओर वटवा रेलवे कॉलोनी और हॉस्पिटल जाने की सड़क खस्ताहाल है। ऐसे में रेलकर्मियों और उनके परिजनों को दिक्कत हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने इन सभी मुद्दों के समाधान की मांग की।
