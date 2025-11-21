Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

रेल प्रशासन की नीतियों के खिलाफ रेलकर्मियों का प्रदर्शन

वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन (डबल्यूआरईयू) के बैनर तले गुरुवार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के लोको पायलट, गार्ड लॉबी पर रेल कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन के मंडल मंत्री घनश्याम यादव और मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र वर्मा ने किया। कर्मचारियों ने लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ पर हो रहे अत्याचार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन का संचालन संयुक्त मंडल सचिव एवं जे.सी. बैंक के निदेशक संजय सूर्यबली ने किया। यूनियन की ट्रैफिक शाखा के अध्यक्ष राजीव सिंह, सचिव एस के मेहरा, लोको शाखा के अध्यक्ष प्रफुल्ल परमार, सचिव केशरदेव सोनी, मंडल पदाधिकारी गौर डे, धनंजय डांगी, युवा नेता मलकेश मीणा सहित अनेक यूनियन पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने प्रबंधन के रवैये का विरोध किया और लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ की समस्याओं का समाधान मांगने की बात कही। संयुक्त मंडल मंत्री संजय सूर्यबली का कहना था कि कर्मचारियों पर अत्याचार और दमनकारी नीतियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कर्मचारी वर्ग में असंतोष व्याप्त है। यूनियन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी मिलकर लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। अहमदाबाद, साबरमती, पालनपुर, गांधीधाम के लोको पायलट एवं गार्ड्स की स्थानीय समस्याओं के साथ वटवा रेलवे कॉलोनी से रेलवे हॉस्पिटल जाने के रास्ते की दुर्दशा तथा बुलेट हाइस्पीड रेल प्रोजेक्ट के चलते आईसीडी कोचिंग डिपो कांकरिया का अहमदाबाद स्टेशन से रेलवे कॉलोनी ओर वटवा रेलवे कॉलोनी और हॉस्पिटल जाने की सड़क खस्ताहाल है। ऐसे में रेलकर्मियों और उनके परिजनों को दिक्कत हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने इन सभी मुद्दों के समाधान की मांग की।

Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Nov 21, 2025

वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन (डबल्यूआरईयू) के बैनर तले गुरुवार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के लोको पायलट, गार्ड लॉबी पर रेल कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन के मंडल मंत्री घनश्याम यादव और मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र वर्मा ने किया। कर्मचारियों ने लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ पर हो रहे अत्याचार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।

प्रदर्शन का संचालन संयुक्त मंडल सचिव एवं जे.सी. बैंक के निदेशक संजय सूर्यबली ने किया।

यूनियन की ट्रैफिक शाखा के अध्यक्ष राजीव सिंह, सचिव एस के मेहरा, लोको शाखा के अध्यक्ष प्रफुल्ल परमार, सचिव केशरदेव सोनी, मंडल पदाधिकारी गौर डे, धनंजय डांगी, युवा नेता मलकेश मीणा सहित अनेक यूनियन पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने प्रबंधन के रवैये का विरोध किया और लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ की समस्याओं का समाधान मांगने की बात कही।

संयुक्त मंडल मंत्री संजय सूर्यबली का कहना था कि कर्मचारियों पर अत्याचार और दमनकारी नीतियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कर्मचारी वर्ग में असंतोष व्याप्त है। यूनियन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी मिलकर लोको ट्रैफिक रनिंग स्टाफ के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा।

अहमदाबाद, साबरमती, पालनपुर, गांधीधाम के लोको पायलट एवं गार्ड्स की स्थानीय समस्याओं के साथ वटवा रेलवे कॉलोनी से रेलवे हॉस्पिटल जाने के रास्ते की दुर्दशा तथा बुलेट हाइस्पीड रेल प्रोजेक्ट के चलते आईसीडी कोचिंग डिपो कांकरिया का अहमदाबाद स्टेशन से रेलवे कॉलोनी ओर वटवा रेलवे कॉलोनी और हॉस्पिटल जाने की सड़क खस्ताहाल है। ऐसे में रेलकर्मियों और उनके परिजनों को दिक्कत हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने इन सभी मुद्दों के समाधान की मांग की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

21 Nov 2025 09:17 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / रेल प्रशासन की नीतियों के खिलाफ रेलकर्मियों का प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

एसआइआर कार्य में लगे बीएलओ ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट भी मिला

अहमदाबाद

बरामदे में सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से की गई हत्या

डिंडोरी

18 घंटे गुल रही बिजली… अंधेरे में डूबे रहे एक दर्जन गांव, टॉर्च और मोमबत्ती से की पढ़ाई

जैसलमेर

अयोध्या में बड़ा हादसा…SDM, तहसीलदार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल, मची रही अफरा तफरी

Up news, ayodhya
अयोध्या

IAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अफसरों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

Cm Bhajanlal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.