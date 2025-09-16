Qatar हमले पर भड़के शरीफ, बोले- इजरायल की यूएन सदस्यता हो निलंबित

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ(Shehbaz Sharif) ने कतर (Qatar)पर हमले के लिए इजरायल(Israel) की कड़ी आलोचना की है। कतर की राजधानी दोहा(Doha) में सोमवार को हुए अरब इस्लामिक समिट (Arab Islamic Summit) में शरीफ ने कहा कि इजरायल की जवाबदेही तय किया जाना बेहद जरूरी है। शहबाज शरीफ ने इजरायल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए इस्लामी दुनिया की एकजुटता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने अरब-इस्लामी टास्क फोर्स का गठन करने की अपील की है।