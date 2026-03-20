15 करोड़ की लागत से बन रही क्रिटिकल केयर यूनिट अब तक शुरू नहीं, मरीजों को नहीं मिल रही बेहतर सुविधा

कटनी. जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य पिछले दो वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हो पाया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस यूनिट से जिले के मरीजों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद थी, जो फिलहाल अधूरी बनी हुई है। अब अधिकारियों के मुताबिक यूनिट के शुरू होने में अभी 2 से 3 महीने और लग सकते हैं।

इस क्रिटिकल केयर यूनिट में आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं को शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही यहां आइसोलेशन वार्ड और आर्थो (हड्डी रोग) वार्ड भी विकसित किए जा रहे हैं। भवन के प्रथम तल पर 26 बेड का वार्ड तैयार किया जा रहा है, जबकि दूसरे तल पर 2 आधुनिक ऑपरेशन थियेटर और 16 बेड का आईसीयू बनाया जा रहा है। इसके अलावा डायलिसिस के लिए 2 बेड की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं एक अन्य तल पर 16 बेड का अतिरिक्त आईसीयू भी प्रस्तावित है, जिससे गंभीर मरीजों के इलाज की क्षमता बढ़ेगी।