बड़वारा के 15 स्कूलों में 75 लाख का खेल! नियमों को ताक पर रखकर भोपाल के ठेकेदार को सौंपा मरम्मत का काम

बालमीक पांडेय @ कटनी. बड़वारा विकासखंड के 15 शासकीय स्कूलों में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को लेकर गंभीर मनमानी सामने आई हैं। हाल के वर्षों में निर्मित स्कूल भवन जिनकी मियाद 20 वर्ष से अधिक है उनके लिए प्रत्येक स्कूल को 5-5 लाख रुपए की राशि मरम्मत, रंगरोगन और शेड निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है, लेकिन इस राशि के उपयोग में नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। हालांकि मरम्मत के लिए राशि मिलने से स्कूल प्रबंधन में खुशी है कि बच्चों की सुविधाओं में इजाफा होगा।

जानकारी के अनुसार बिना किसी टेंडर या कोटेशन प्रक्रिया के भोपाल के एक ठेकेदार को एक जनप्रतिनिधी के दबाव में सीधे काम सौंप दिया गया। ठेकेदार द्वारा आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन अधिकांश जगह काम अधूरा ही पड़ा है। इसके बावजूद मार्च माह में बजट लैप्स होने से बचाने के नाम पर बिना पूर्ण कार्य के ही भुगतान की तैयारी की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्राचार्यों से उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाणपत्र मांगे जा रहे हैं, जबकि कार्य जमीनी स्तर पर अधूरे हैं। पूरा काम बड़वारा बीईओ कार्यालय के माध्यम से संचालित हो रहा है, जहां राशि भी सीधे भोपाल मुख्यालय में पहुंची और वहीं से मनमाने तरीके से खर्च की जा रही है। इस पूरे मामले में जिला मुख्यालय स्तर पर भी कोई निगरानी नहीं हो रही है, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।