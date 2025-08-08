8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

कॉलेज समस्याओं को लेकर छात्रों ने गेट बंद कर किया प्रदर्शन

बाड़मेर. नगर में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर से संबंधित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बडी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व छात्र शामिल हुए। प्रशासन के मांगों को लेकर उचित कार्रवाई के आश्वासन पर छात्र शांत हुए। उन्होंने प्रदर्शन समाप्त किया।

बाड़मेर

Om Prakash Mali

Aug 08, 2025

बाड़मेर. नगर में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर से संबंधित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बडी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व छात्र शामिल हुए। प्रशासन के मांगों को लेकर उचित कार्रवाई के आश्वासन पर छात्र शांत हुए। उन्होंने प्रदर्शन समाप्त किया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, कार्यकताओं ने महाविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्धार बंद कर इसके सामने धरना दिया। हाथों में तख्तियां लिए कार्यकताओं ने जमकर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इसकी जानकारी पर पुलिस के अधिकारी, जवान शांति व्यवस्था के लिए यहां पहुंचे। छात्र नेताओं व कार्यकताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि महाविद्यालय के खेल मैदान पर जिला क्रिकेट संघ बाड़मेर का गैर कानूनी अधिग्रहण है। इसे पुन: महाविद्यालय को दिया जाए । खेलों को बढ़ावा देने को लेकर खेल प्रशिक्षक नियुक्त करें। इससे महाविद्यालय में खेल गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो। महाविद्यालय का छात्रावास जर्जर अवस्था में । लंबे समय ये बंद होने पर छात्र इसके लाभ से वंचित है। इस पर जीर्णोद्धार करवाकर पुन: संचालित करें। इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों के रहने की अच्छी व्यवस्था मिले। महाविद्यालय की चार दीवारी कई जगहों से टूटी हुई है। इससे बेसहारा पशु विचरण व नशे में लिप्त लोग आवागमन करते हैं। इससे परिसर अव्यवस्थति, गंदा होता है। ऊंचाई में चार दीवारी निर्माण करवाने के साथ सुरक्षाकर्मी लगाएं। महाविद्यालय भवन पूर्ण रूप से जर्जर है। जो कभी भी गिर सकता है। इस पर नवीन भवन का निर्माण के लिए डीएमएफटी, सीएसआर से बजट स्वीकृत करें। तहसीलदार ने मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकताओं से वार्ता की। मांगों के लिए कमेटी गठन को लेकर जिला कलक्टर से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिला कलक्टर की अगुवाई में महाविद्यालय प्रशासन, विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों सहित प्रशासन अधिकारियों की संयुक्त रूप में कमेटी का गठन किया। शीघ्र निवारण के लिए आश्वासन दिया।
इस अवसर पर परिषद के प्रांत सहमंत्री विजय शर्मा, विभाग संयोजक कर्णपाल सिंह, विभाग छात्रा प्रमुख सुनीता जांगिड, जिला संयोजक दीपू चौहान, नगर मंत्री विक्रम गढ़वीर, नगर सहमंत्री महिपाल सिंह राठौड, पारस सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता, छात्र मौजूद रहे।

कॉलेज समस्याओं को लेकर छात्रों ने गेट बंद कर किया प्रदर्शन

Hindi News / News Bulletin / कॉलेज समस्याओं को लेकर छात्रों ने गेट बंद कर किया प्रदर्शन

