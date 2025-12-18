18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

फीस बढोतरी का विरोध, छात्रों ने दिया धरना

बाडमेर। पीजी कॉलेज में सेमेस्टर फीस बढाने और स्कालरशिप से जुडे मुद्दों को लेकर छात्रों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर परिसर में धरना दिया। इस दौरान विश्वविद्यालय और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

Google source verification

बाड़मेर

image

Om Prakash Mali

Dec 18, 2025

कुलपति से फोन पर आश्वासन मिलने के बाद धरना स्थगित

फीस कम नहीं होने पर फिर धरने की चेतावनी

बाडमेर। पीजी कॉलेज में सेमेस्टर फीस बढाने और स्कालरशिप से जुडे मुद्दों को लेकर छात्रों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर परिसर में धरना दिया। इस दौरान विश्वविद्यालय और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्रों ने कॉलेज के अंदर व्याख्याताओं और प्राचार्य को प्रवेश नहीं करने दिया। करीब तीन घंटे तक धरना चला। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने फीस में तीन गुना वृद्धि कर दी है। छात्रों ने बताया कि पहले प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 1200 से 1400 रुपये था। अब इसे बढाकर 3100 से 3300 रुपये कर दिया गया है। छात्रों ने इस निर्णय को अव्यवहारिक बताया। छात्रों ने कहा कि सामान्य तबके से आने वाले विद्यार्थी इतनी फीस नहीं भर सकते। यदि वे इतनी फीस देने में सक्षम होते तो निजी कॉलेज में प्रवेश ले लेते।

स्थिति को देखते हुए एसडीएम यशार्थ शेखर और डीएसपी रमेश कुमार शर्मा को मौके पर आना पडा। कॉलेज और जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय के कुलपति से फोन पर बातचीत की। इसके बाद छात्रों को कुलपति की ओर से दो दिन में समाधान का आश्वासन दिया गया। आश्वासन मिलने पर छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और धरना स्थगित कर दिया।

एबीवीपी के जिला पदाधिकारी महिपाल सिंह राठोड ने कहा कि दो सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के समय फीस बढाई गई थी। लेकिन एक साथ तीन गुना फीस बढाना गलत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से छात्रों की स्कालरशिप भी लंबित है। शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय में फीस कम नहीं की गई तो छात्र दोबारा धरना देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

धरना प्रदर्शन के कारण गुरुवार को सेमेस्टर की परीक्षा भी देरी से शुरू हुई। परीक्षा देने आई छात्राओं को भी इंतजार करना पडा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 09:26 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / फीस बढोतरी का विरोध, छात्रों ने दिया धरना

बड़ी खबरें

View All

समाचार

https://www.patrika.com/satna-news/4-children-made-hiv-positive-at-satna-district-hospital-20180322

समाचार

रिश्वत लेते पकड़ाया एक और पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

rewa
रीवा

राज्यमंत्री वाघेला ने प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर दिया आवश्यक मार्गदर्शन

अहमदाबाद

वडोदरा में कलक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, कर्मचारियों को निकाला बाहर

अहमदाबाद

52400 पर्यटक पहुंचे खिजड़िया पक्षी अभयारण्य

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.