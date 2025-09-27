पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला ग्वालियर और शिवपुरी के बीच

संभाग स्तरीय अंतर्जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता…

ग्वालियर. मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग के तहत शासकीय आदर्श विज्ञान खेल चिन्हित महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा आयोजित ग्वालियर संभाग स्तरीय अंतर्जिला बैडमिंटन (पुरुष/महिला) प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का फाइनल ग्वालियर और शिवपुरी के बीच खेला जाएगा।

साइंस कॉलेज में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को डॉ. राकेश कुशवाह, कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने खिलाडिय़ों से परिचय प्राप्त किया और प्रतियोगिता की बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि प्रो. कुमार रत्नम ने कहा, ग्वालियर के खिलाड़ी प्रदेश और देश में अपना परचम फहराएंगे। अध्यक्षता डॉ. बीपीएस जादौन ने महिला खिलाडिय़ों की बढ़ती भागीदारी की ओर ध्यान आकर्षित किया।

पहले दौर के महिला वर्ग में मुरैना ने दतिया को 2-0 से, भिंड ने शिवपुरी को 2-1 से हराया। पुरुष वर्ग में मुरैना ने भिंड को 3-0 से, गुना ने दतिया को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में महिला वर्ग में शिवपुरी ने मुरैना को 3-1 से, पुरुष वर्ग में ग्वालियर ने गुना को 3-0 से हराया।

साइंस कॉलेज के खेल अधिकारी रामगोपाल आर्य ने बताया, सेमीफाइनल और फाइनल मैच 27 सितंबर को सुबह 9 बजे खेले जाएंगे। महिला वर्ग में गुना बनाम मुरैना और भिंड बनाम ग्वालियर तथा पुरुष वर्ग का फाइनल ग्वालियर बनाम शिवपुरी के बीच होगा।

उद्घाटन अवसर पर सभी जिलों से क्रीड़ा अधिकारी डॉ. उमा शंकर त्रिपाठी, डॉ. एलएन आर्य, डॉ. अंशुरानी, डॉ. नीरज सिंह गुर्जर, डॉ. सोनेश पूूनिया, रवि प्रकाश दीक्षित आदि उपस्थित रहे।