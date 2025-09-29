भीलवाड़ा। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग क्लब शुरू होने के साथ ही भीलवाड़ा जिले के देश व दुनिया से हवाई मार्ग के जरिए सीधे जुड़ने की उम्मीद बंध गई है। हवाई पट्टी पर अभी देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ राजनेताओं व औदयोगिकइकाईयों के मालिकों के ही विमान उतर रहे है, लेकिन अब यहां पायलट बनाए जाने के लिए भी एकडेमी ने काम करना शुरू कर दिया है। यहां प्रथम चरण में 80 युवाओं का पायलट बनने का सपना साकार होगा

भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ की सीमा से सटे हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर मंगलवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हरी झंडी दिखाने के साथ ही ड्यूस एविएशन एकडेमी की शुरूआत हो गई है। इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले के लिए हवाई क्षेत्र में नया अध्याय शुरू हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से पायलट बनने के लिए युवा भीलवाड़ा से जुड़ने लगे है। ऐसे में हमीरगढ़ हवाई पट्टी मिनी इंडिया के स्वरूप में नजर आने लगा है।

18 छात्रा भी भर रही उड़ान

ड्यूस एविएशन एकडेमी के फ्लाइंग क्लब से अभी अस्सी युवा जुड़े है। इनमें अठारह छात्राएं है। यह सभी युवा देश के विभिन्न राज्यों से यहां प्रशिक्षण लेने आए है। उन्होंने बताया कि पायलट बनने के लिए यहां सवा साल का कोर्स रहेगा। प्रत्येक प्रशिणार्थी को यहां दो सौ घंटे की उडा़न भरना जरूरी होगा। यह उड़ान दिन के साथ रात में ही होगी। यहां हवाई पट्टी पर विशेष रेनवे बताया गया है। यहां नाइट विजन के अनुरूप लाइट लगाई गई है। यहां प्रशिक्षणार्थी के लिए आवास सुविधा भी है।

हवाई पट्टी पर उड़ने लगे आठ एयरक्राफ्ट

हवाई पट्टी के लिए आठ एयर क्राफ्ट है। इनमें अधिकांश सिंगल इंजन के है। एक की कीमत करीब पांच से छह करोड़ के बीच है। वहीं सालाना कोर्स के लिए एक प्रशिक्षणार्थी को साठ लाख रुपए तक चुकाना होगा।

हमीरगढ़ हवाई पट्टी वस्त्रनगरी को देगा नई पहचान

सांसदं दामोदर अग्रवाल ने कहाकि कि फ्लांइग क्लब का संचालन होना हमीरगढ़ हवाई पट्टी का एयर क्षेत्र में बड़ी पहचान मिलना है। हवाई पट्टी का विस्तार हो और यहां से घरेलू उड़ान की शुरूआत हो, इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। हमीरगढ़ हवाई पट्टी से भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले को भविष्य में कई बड़ी सौगात मिल सकेगी। इससे औदयोगिक व शिक्षा क्षेत्र में भी दोनों जिले का दबदबा बढ़ सकेगा।

सरकार की बजट घोषणा की क्रियांवति

ड्यूस एविएशन एकडेमी के निदेशक नवनीत अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा की क्रियांवति के तहत एकडेमी ने राज्य सरकार के सहयोग से फ्लाइंग क्लब खोला है। इसके लिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी को लीज पर लिया गया है। छह माह के कम समय में ही यहां प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। आठ एयर क्राफ्ट के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी अस्सी युवा यहां प्रशिक्षण ले रहे है।