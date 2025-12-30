Sri Lankan Navy ने फिर पकड़े भारतीय मछुआरें , Rameswaram में बढ़ा तनाव

मछुआरा प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले 15 दिनों में ही Sri Lankan Navy ने कम-से-कम 13 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और तीन ट्रॉलर भी जब्त की गई हैं। अधिकांश मामलों में मछुआरों को भारी जुर्माना चुकाने के बाद ही रिहाई मिली है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। उनका कहना था कि हमारी नावें जब्त हो जाती हैं, कानूनी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर बार समुद्र में जाने से पहले डर बना रहता है। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है ताकि गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नावों को छुड़ाया जा सके।