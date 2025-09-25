भीलवाड़ा के दो इंजीनियर को भेजा जेल

भीलवाड़ा. पचास हजार की घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राजकुमार मूंदड़ा व भारत भूषण गोयल को गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मामलात कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम ने बुधवार को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के सहायक अभियंता राजेन्द्र मूंदड़ा व कनिष्ठ अभियंता (संविदाकर्मी) भारत भूषण गोयल को पचास हजार रुपए की घूस राशि लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो ने दोनों से कड़ी पूछताछ की। इस दौरान एसीबी टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। गुरुवार को दोनों आरोपियों को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

इधर, भीलवाड़ा ब्यूरो की सूचना पर राजसमंद एसीबी टीम ने सहायक अभियंता राजकुमार मूंदड़ा की घर की तलाशी ली।