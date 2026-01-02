Ratlam सीवरेज योजना : 124 करोड़ का टेंडर बढ़ाकर 142 करोड़ का किया, मकान 53273 से घटाकर 43273 किए

मकान की संख्या 43273 क्यों की गई तो मंत्री ने सदन में बताया कि रेलवे और औद्योगिक क्षेत्र के मकान कम किए गए । जबकि नगर निगम द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई नगर स्वच्छता योजना तथा जल संतुलन योजना के फॉर्मेट में दिखाया गया की 2011 में नगर निगम रतलाम में 2.65 लाख आबादी, 54504 मकान थे, जो 2016 में 3.32 लाख आबादी तथा मकान की संख्या 66200 है। 2026 तक आबादी 3.55 लाख तथा मकान की संख्या 71000 हो जाएगी। जबकि केंद्र को भेजे गए एक अन्य फॉर्म में नगर निगम ने बताया की रतलाम में 2025-26 तक की स्थिति में 77467 मकान है जिसमें से 14536 स्लम एरिया के मकान है। जिसमें से 43653 मकान को सीवर कनेक्शन की सुविधा दी गई है और 33814 मकान अभी इस सुविधा से वंचित है।