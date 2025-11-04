Patrika LogoSwitch to English

एक माह में ही प​रिवहन सुविधा पर संकट, हाल ही में मिली चार नई रोडवेज बस गई बाड़मेेर

रोडवेज की हिण्डौन डिपो में नई बसें आने से यात्रियों को मिली सुगम सफर की सुविधा पर एक माह में ही संकट गहरा गया है। रोडवेज मुख्यालय ने हिण्डौन डिपो को भिजवाई पांच नई बसों में से चार को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद सोमवार को बाडमेर से आए चालक 3 बसों को लेकर रवाना हो गए।

करौली

image

Anil dattatrey

Nov 04, 2025

हिण्डौनसिटी. रोडवेज की हिण्डौन डिपो में नई बसें आने से यात्रियों को मिली सुगम सफर की सुविधा पर एक माह में ही संकट गहरा गया है। रोडवेज मुख्यालय ने हिण्डौन डिपो को भिजवाई पांच नई बसों में से चार को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद सोमवार को बाडमेर से आए चालक 3 बसों को लेकर रवाना हो गए। बसों की वापस की वजह डिपो में संचालन के लिए क्रू (चालक-परिचालक) का टोटा होना बताया है। ऐसे में अब करौली डिपो के लिए मिली पांच बसों पर भी वापसी की तलवार लटक गई है।

रोडवेज डिपो सूत्रों के अनुसार राजस्थान परिवहन निगम ने बीते महीनों 288 बसों की खरीद की थी। जिन्हें आय और यात्री भार अनुरूप प्रदेश की सभी 52 डिपो को आवंटित किया गया है। करौली डिपो और हिण्डौन डिपो को 5-5 बसें आवंटित की गई। कम्पनी में बॉडी तैयार होने के बाद अक्टूबर माह में 10 बसों की आपूर्ति मिली थी। इससे रोडवेज डिपो में निगम की बीएस-6 श्रेणी की संख्या 22 हो गई थी। 6 अक्टूबर को बसों

का विधिवत पूजन कर मार्गों पर संचालन शुरू कर दिया। डिपो में चालक परिचालकों की कमी के चलते हिण्डौन व करौली डिपो में क्रमश: 6-6 बसों को स्पेयर दर्शाया हुआ था। ऐसे में 30 अक्टूबर को रोडवेज की कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान ने हिण्डौन डिपो का हाल ही में भेजी 5 से चार बसों के बाड़मेर डिपो भेजने के आदेश जारी किए, जिस पर बाडमेर से आए चालक 3 बसों को लेकर रवाना हो गए।
37 परिचालक व 16 चालकों की कमी
रोडवेज डिपो सूत्रों के अनुसार हिण्डौन, करौली डिपो में मौजूदा में संचालित शेड्यूलों की बसों को चलाने लिए 16 चालक व 37 परिचालकों की कमी है। डिपो में 96 चालक कार्यरत हैं, लेकिन 20 दूसरे कार्यों को संभालते हैं। वहीं डिपो में 83 परिचालक कार्यरत हैं।

संचालन स्थगित,बिगड़े शेड्यूल
मुख्यालय से नई 4 बसों के बाड़मेर भेजने के आदेश मिलने पर सोमवार को इनका संचालन रोक दिया गया। ऐसे में डिपो से चार गंतव्यों का शेड्यूल गड़बड़ा गया। ये बसें बाडी-जयपुर व करौली-जयपुर मार्ग पर संचालित थी। ऐसे में इन मार्गों के यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि रोडवेज अधिकारियों द्वारा मंगलवार से व्यवस्था में सुधार का दावा किया जा रहा है।

पत्रिका ने पहले ही जताई थी आशंका
रोडवेज मुख्यालय से हिण्डौन- करौली डिपो में 5-5 नई बसें आने के दौरान पत्रिका ने क्रू की कमी के चलते इनकी वापसी की आशंका जताई थी। इस संबंध में समाचार भी प्रकाशित किया था। लेकिन मुख्यालय से चालक-परिचालक नहीं लगाए जाने से चार बसें वापस हो गईं हैं।

बीते वर्ष हिण्डौन-करौली डिपो को 20 नई बसों की आपूर्ति मिली थी। संचालन के लिए पर्याप्त चालक परिचालक नहीं होने से रोडवेज मुख्यालय ने 8 बसों को वापिस मंगवा लिया। रोडवेज डिपो सूत्रों के अनुसार करौली डिपो से 10 में से 3 अजमेरू व हिण्डौन डिपो से 10 में से 5 बसों को ब्यावर डिपो स्थानांतरित कर दिया।

इनका कहना है
मुख्यालय के आदेश पर हिण्डौन डिपो से बीते माह 5 नई बसों में से 4 को बाडमेर डिपो स्थानांतरित किया गया है। चालक परिचालकों की कमी के बारे में जयपुर मुख्यालय को लिखा हुआ है।

अशोक शर्मा, मुख्य प्रबधंक, रोडवेज डिपो हिण्डौन

04 Nov 2025

04 Nov 2025 11:57 am

​फरार तोमर ब्रदर्स की दोनों पत्नियों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने स्वीकार की अग्रिम जमानत

Tomar Brothers
बिलासपुर

Road Accident: बहन को परीक्षा दिलाने निकला था भाई, हादसे ने हमेशा के लिए कर दिया जुदा, जिंदगी-मौत के बीच जूझ रही ‘खम्मा’

Road Accident
बाड़मेर

CG Crime: सरकारी स्कूल में चोरी, आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जेल

CG Crime: सरकारी स्कूल में चोरी, आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जेल
बालोद

मरीजों के भोजन में कटौती, 4 की जगह दी जा रही दो रोटी, थाली से सलाद भी गायब

शहडोल

पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश प्रस्ताव

शहडोल
