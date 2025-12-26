26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

पाली

पाली में खौफनाक वारदात: जैकेट में तलवार छिपाकर लाया दामाद, खूनी हमला CCTV में कैद, देखें

पाली शहर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां ससुराल नहीं भेजने से नाराज एक दामाद ने पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी जैकेट में तलवार छिपाकर लाया था और पत्नी को देखते ही उसके पीछे दौड़ पड़ा।

पाली

image

Nagesh Sharma

Dec 26, 2025

पाली शहर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां ससुराल नहीं भेजने से नाराज एक दामाद ने पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी जैकेट में तलवार छिपाकर लाया था और पत्नी को देखते ही उसके पीछे दौड़ पड़ा। बीच-बचाव में आए सास-ससुर पर भी उसने ताबड़तोड़ वार कर दिए।

घटना शहर के रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी की है, जहां शुक्रवार शाम करीब 6 बजे यह वारदात हुई। हमले में 55 वर्षीय ससुर जगदीश जोशी के सिर पर तलवार लगने से वे अचेत होकर गिर पड़े। तीनों घायलों को तत्काल बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से जगदीश जोशी और उनकी पत्नी दुर्गा जोशी को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

चार महीने से पीहर में रह रही थी पत्नी, इसी बात से था विवाद

जानकारी के अनुसार जगदीश जोशी की बेटी आशा की शादी करीब 8 साल पहले रैन मेड़ता सिटी निवासी अजय जोशी से हुई थी। अजय जोधपुर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। बीते चार महीनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते आशा अपने तीन बच्चों के साथ पीहर में रह रही थी। बताया जा रहा है कि अजय लगातार ससुराल पक्ष पर आशा को साथ भेजने का दबाव बना रहा था, लेकिन ससुरालवालों के इनकार से वह नाराज चल रहा था। इसी रंजिश में उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

तलवार लेकर दौड़ा, सास-ससुर पर किए ताबड़तोड़ वार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय आशा और उसकी मां मोहल्ले में बैठी थीं। इसी दौरान अजय तलवार छिपाकर वहां पहुंचा। पत्नी को देखते ही उसने तलवार निकाल ली और उसके पीछे दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए आशा घर के अंदर घुस गई। जब सास दुर्गा जोशी ने बाहर अजय को रोकने की कोशिश की तो उसने उनके हाथ-पैर पर तलवार से कई वार कर दिए। इसके बाद ससुर जगदीश जोशी बीच-बचाव में आए, तो आरोपी ने उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े।

बहू ने किया बचाव, आरोपी ने उसे भी धक्का दिया

घर में मौजूद बहू काजल ने बताया कि वह सिरदर्द के कारण आराम कर रही थी। अचानक शोर सुनकर बाहर आई तो देखा कि ननदोई तलवार से हमला कर रहा है। बचाव के प्रयास में वह भी गिर पड़ी।

खून से सनी तलवार लेकर मोहल्ले में मचाया आतंक

हमले के बाद आरोपी अजय खून से सनी तलवार लेकर मोहल्ले में इधर-उधर दौड़ता रहा। जो भी उसे रोकने या बीच-बचाव की कोशिश करता, वह उसे डराकर भगाया। दहशत के कारण लोग घरों में दुबक गए। कुछ देर बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

