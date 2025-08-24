Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

यहां भी हैं स्ट्रीट डॉग्स, लेकिन अनोखी पहल से सब खुश

ग्रेटर तिरुपति रहवासी संघ की पहल...न डर, न विवाद, किया समाधान : कॉलोनी में फूड जोन और नसबंदी से कुत्तों पर नियंत्रण - कॉलोनी के 20 कुत्तों की नसबंदी

इंदौर

Sikander Pareek

Aug 24, 2025

इंदौर। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले और देशभर में कुत्तों को लेकर चल रही बहस के बीच इंदौर ग्रेटर तिरुपति रहवासी संघ ने फूड जोन से लेकर अन्य पहल की है। हालांकि इस संबंध में पहले से भी कई व्यवस्थाएं जारी है। कॉलोनी में कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फूड जोन जैसी व्यवस्थाएं की गईं हैं, ताकि रहवासी भी सुरक्षित रहें और डॉग लवर की भावनाओं का भी सम्मान हो। कॉलोनी के सभी 20 कुत्तों की नसबंदी कर वैक्सीन लगवाई गई है।

यह किया गया कॉलोनी में

– सभी कुत्तों की नसबंदी कराई गई ताकि उनकी संख्या अनियंत्रित न बढ़े।

– एंटी-रेबीज़ वैक्सीन लगाकर रहवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

– नगर निगम के सहयोग से विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिनमें आक्रामक कुत्तों की पहचान कर उनका उपचार और टीकाकरण किया जाता है।

बीच राह नहीं डालते खाना

कॉलोनी के लोगों ने इन्हें खाना देने के तय स्थान बनाए हैं, जहां निवासी नियमित रूप से कुत्तों को भोजन कराते हैं। अध्यक्ष सीमा जैसवानी खुद अपने खर्च से भी इसमें योगदान देती हैं। इसी तरह कॉलोनी के बुजुर्ग मंगल सिंह चौहान ने अपने घर पर ही कुत्तों के लिए फूड जोन बना रखा है। इसी तरह मयूरी मोदी,डॉ माधुरी रानडे, श्रेया और रीया केलकर, अजीत केलकर, सहित कई लोगों ने अलग से फूड जोन बना रखा है।

सुरक्षा में भी मददगार

अध्यक्ष सीमा जैसवानी के अनुसार, कुत्ते कॉलोनी के ही साथी हैं। रात में पहरा देकर चोरी रोकी है। बहन-बेटियों को असामाजिक तत्वों से बचाया है। कॉलोनी की सुरक्षा में उनकी बड़ी भूमिका है, इसलिए हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन

– पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कर उन्हें उसी जगह छोड़ा जाए।

– आक्रामक और रेबीज़ से संक्रमित कुत्ते शेल्टर होम में ही रखे जाएं।

– पब्लिक प्लेस में कुत्तों को खाना न दिया जाए, बल्कि तय स्थान बनाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कुत्ता

Updated on:

24 Aug 2025 09:56 pm

Published on:

24 Aug 2025 09:55 pm

Hindi News / Patrika Special / यहां भी हैं स्ट्रीट डॉग्स, लेकिन अनोखी पहल से सब खुश

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

जयपुर में पहली बार नया प्रयोग, STP के पानी से बढ़ेगा भू-जल, JDA बनाएगी 25 वाटर रिचार्ज सिस्टम

Jaipur First Time New Experiment ground water will increase with STP water JDA build 25 water recharge systems
Patrika Special News

जयपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़क पर पलटी गाड़ियां, गड्डों में फंसी, बस का टूटा एक्सल, यातायात जाम

PATRIKA PHOTO
Patrika Special News

जूस की दुकान से दुबई तक का सफर.. खड़ा किया 6000 करोड़ का साम्राज्य, गिरफ्तारी से बचने सट्टा किंग सौरभ-रवि खटखटा रहा कोर्ट का दरवाजा

पेशी से भाग रहे सट्टा किंग सौरभ-रवि (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Trump Tariff के बाद बदल रही जियो पॉलिटिक्स, डॉलर का दबदबा खत्म करने को लेकर बनने लगा प्लान

The dollar's dominance will end
Patrika Special News

Rajasthan: स्कॉलरशिप योजना को लेकर क्यों हो रहा विवाद? मंत्री गहलोत के रिश्तेदार का आया नाम, जानें पूरी कहानी

Swami Vivekananda Scholarship Scheme controversy
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.