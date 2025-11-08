जयपुर डंपर के बाद,प्रतापगढ़ में दौड़ा खूनी ट्रोला सड़क पर मचा हाहाकार

प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील के गोमाना(Gomana Trola Accient) गांव में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां तेज रफ्तार ट्रोले ने सड़क किनारे चल रहे एक युवक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह वाहन के नीचे आ गया। टक्कर के बाद भी ट्रोला नहीं रुका, बल्कि करीब 300 फीट तक युवक को घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहा। हादसे की भयावहता इतनी थी कि युवक का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।करीब एक किलोमीटर तक रास्ते में कोई दूसरा वाहन नहीं आया, वरना हादसा जयपुर डंपर(Jaipur Dumper Accident) हादसे जैसा भी हो सकता था।