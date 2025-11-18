Pratapgarh News: किसानों को भा रही कुसुम सोलर पंप स्कीम, लक्ष्य से इतने ज्यादा आए आवेदन

प्रतापगढ़ जिले में पीएम कुसुम (कंपोनेंट-बी) सोलर पंप योजना किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर उभर रही है। पानी की किल्लत और बढ़ती बिजली समस्याओं के बीच यह योजना भूमिपुत्रों को इतनी रास आ रही है कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 5 गुना ज्यादा आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना के तहत किसानों की बिजली पर निर्भरता अब खत्म हो गई हैं। इसके साथ ही किसान जब भी चाहे खेतों में सिंचाई कर सकता है। वहीं ऑनलाइन आवेदनों की संख्या लक्ष्य के मुकाबले लगभग पांच गुना से अधिक पहुंच चुकी है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस वर्ष किसानों में जागरूकता और रुचि पहले के वर्षों की तुलना में काफी अधिक बढ़ी है।