Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Pratapgarh News: सरकारी विद्यालयों व छात्रावासों में ‘मेक इन इंडिया’ की एंट्री, विदेशी कंपनियों के उत्पाद बैन

राजस्थान के सरकारी स्कूलों व छात्रावासों में अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं होगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों व छात्रावासों में अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 27, 2025

सरकारी स्कूलों में मिलेंगे स्वदेशी उत्पाद, पत्रिका फोटो

प्रतापगढ़. प्रदेश के सरकारी स्कूलों व छात्रावासों में अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि केवल सरकारी एजेंसियों की ओर से निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय में अब केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का ही क्रय किया जाएगा।

इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लाखों महिलाओं एवं किसानों की आजीविका को सहारा मिलेगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई विदेशी उत्पाद खरीदा गया तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही वसूली की जाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

इस पहल से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लाखों महिलाओं एवं किसानों की आजीविका को सहारा मिलेगा। राजीविका, राजफेड और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड सहित अन्य सरकारी एजेंसियों से खरीद करने पर इन संस्थाओं के कारीगरों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों की भी आय बढ़ेगी।

इन संस्थाओं के उत्पाद कर सकेंगे उपयोग

राजीविका के पापड़, आचार, मसालें, हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और स्टेशनरी।
राजफेड के खाद्य अनाज, दालें, खाद बीज और उपभोक्ता वस्तुएं।
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से खादी वस्त्र, ऊनी कपड़े, हैंडलूम, हर्बल साबुन और अगरबत्ती।
हैंडलूम से कालीन, दरियां, बैग, राजस्थानी परिधान और सजावटी सामान।

स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के आदेश

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों व छात्रावासों में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिले में संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। इस प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकारी एजेंसियों से खरीद के कारण उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। कमलेश तेतरवाल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 03:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Pratapgarh News: सरकारी विद्यालयों व छात्रावासों में ‘मेक इन इंडिया’ की एंट्री, विदेशी कंपनियों के उत्पाद बैन

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pratapgarh News: 34 दिन बाद अंडों से सुरक्षित निकले रूप सुंदरी सांप के 3 बच्चे, प्राकृतिक आवास में छोड़ा

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में चोरी, दशा माता की अष्टधातु की मूर्ति सहित कई सामान गायब

theft in Ambe Mata temple
प्रतापगढ़

शिक्षा निदेशक का सख्त आदेश: स्टूडेंट्स के 40% से कम अंक होने पर संबंधित शिक्षकों पर गिरेगी गाज, शाला दर्पण पर करनी होगी एंट्री

Education Director
प्रतापगढ़

ऑपरेशन चक्रव्यूह: प्रतापगढ़ पुलिस ने जोधपुर के तस्कर को दबोचा, 2 करोड़ रुपये की अवैध ड्रग्स जब्त

Pratapgarh police
प्रतापगढ़

Rajasthan: तस्करी की काली कमाई से खरीदी 2 करोड़ 26 लाख की संपत्ति फ्रीज, तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Smuggler assets freeze
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.