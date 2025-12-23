Pratapgarh: काले सोने की फसल में नई तकनीक की एंट्री; मल्चिंग, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का बढ़ा रुझान

करजू, असावता, अरनिया क्षेत्र में कई गांवों के किसान तकनीक से खेती करने लगे हैं। अफीम किसान किशोरकुमार धाकड़ ने बताया कि मल्चिंग लगाने से सभी पौधे समान दूरी पर रहते हैं। जिससे उन्हें बराबर प्रकाश और बढ़वार के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। शुरुआत से ही विकास अच्छा होता है। किसान घनश्याम सुथार ने बताया कि मल्चिंग खरपतवारों को उगने से रोककर फसल को साफ-सुथरा बनाए रखती है और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करते हुए पौधों की जड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। इससे रोग व कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इसके साथ ही बदलते मौसम के प्रभाव को भी काफी हद तक सहन करने में सहायता मिलती है। असावता क्षेत्र के गांवों में अफीम की फसल लहलहाने लगी है।