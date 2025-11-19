Rajasthan: घास काटने गए किसान का शव खेत में मिला, पगडंडी पर 100 मीटर तक मिले खून के निशान

मौके पर पहुंची पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के मुंह से खून निकल रहा था। पगडंडी पर करीब 100 मीटर तक खून के निशान भी मिले हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी या किसी अन्य कारण से वह लडख़ड़ाते हुए खेत में पहुंचा और गिर गया। उसके हाथ में एक कीपैड मोबाइल भी मिला है। घटना के बाद प्रतापगढ़ से एमओबी टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से सैंपल लेकर जांच शुरू की।