Rajasthan: घास काटने गए किसान का शव खेत में मिला, पगडंडी पर 100 मीटर तक मिले खून के निशान

Pratapgarh News: छोटीसादड़ी। छोटीसादड़ी क्षेत्र के पीथलवडी ग्राम पंचायत के लालपुरा में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 63 वर्षीय किसान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला।
ग्रामीणों की सूचना पर छोटीसादड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। हालात को देखते हुए एमओबी टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से साक्ष्य लेकर जांच शुरू की।
सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि प्रभुलाल पुत्र गंगाराम मीणा निवासी लालपुरा रोजाना की तरह मंगलवार शाम मवेशियों के लिए चारा काटने खेत गया था। खेत में उसने चारा काटकर मोटर साइकिल पर रखा भी था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसका किसी को पता नहीं चला। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई, लेकिन सुबह ही ग्रामीणों को घटना का पता चला।
बुधवार सुबह गांव का ही एक युवक खेत के पास से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर खेत में पड़े शव पर पड़ी। उसने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के मुंह से खून निकल रहा था। पगडंडी पर करीब 100 मीटर तक खून के निशान भी मिले हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी या किसी अन्य कारण से वह लडख़ड़ाते हुए खेत में पहुंचा और गिर गया। उसके हाथ में एक कीपैड मोबाइल भी मिला है। घटना के बाद प्रतापगढ़ से एमओबी टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से सैंपल लेकर जांच शुरू की।
पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई ओंकारलाल पुत्र गंगाराम मीणा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी पर डिप्टी रामेश्वरलाल, सीआई प्रवीण टांक, एसआई अर्जुनसिंह, नारायणसिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र की बारीकी से छानबीन की। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीर साफ होगी।
