प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: महाराष्ट्र से 53 बंधक आदिवासी मजदूर छुड़ाए, दलालों पर मामला दर्ज

बचाए गए मजदूरों के पास खाने-पीने या घर लौटने के पैसे नहीं थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों की मदद से बस और खाने का इंतजाम किया। सभी को सुरक्षित प्रतापगढ़ वापस लाया गया। पुलिस ने दलालों और जमींदारों के खिलाफ मानव तस्करी और बंधक बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। जांच जारी है और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।