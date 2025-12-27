27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: महाराष्ट्र से 53 बंधक आदिवासी मजदूर छुड़ाए, दलालों पर मामला दर्ज

प्रतापगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र के शोलापुर में गन्ने के खेतों में बंधक बनाए गए 53 आदिवासी मजदूरों को छुड़ाया। दलालों ने नौकरी का लालच देकर मजदूरों को ले जाकर दो महीने तक बिना मजदूरी काम कराया।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Arvind Rao

Dec 27, 2025

Rajasthan pratapgarh police

53 बंधक मजदूर छुड़ाए (फोटो-एक्स)

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में गन्ने के खेतों में बंधक बनाकर रखे गए 53 आदिवासी मजदूरों को बचाया है। बंधक में 13 महिलाएं और 40 पुरुष शामिल हैं।

बता दें कि ये मजदूर प्रतापगढ़ के घंटाली, पिपलखूंट और पारसोला इलाकों के गांवों से हैं। अक्टूबर महीने में दलालों ने उन्हें अच्छी नौकरी का लालच दिया। रोज 500 रुपए मजदूरी, मुफ्त खाना और रहने की जगह का वादा करके उन्हें पहले इंदौर और फिर महाराष्ट्र ले जाया गया।

बंधक मजदूरों का दलाल महाराष्ट्र का सीताराम पाटिल है। राजस्थान के अलवर का एक व्यक्ति खान और एक स्थानीय एजेंट शामिल है। इन लोगों ने जमींदारों से मजदूरी के नाम पर लाखों रुपए एडवांस लिए, लेकिन मजदूरों को कुछ नहीं दिया।

मजदूरी मांगने पर की पिटाई

महाराष्ट्र पहुंचकर मजदूरों को अलग-अलग जमींदारों के खेतों में भेज दिया गया। वहां उन्हें जबरन काम करवाया गया। मजदूरी मांगने पर पिटाई की गई, उन्हें घरों या बाड़ों में बंद रखा गया। महिलाओं के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। पूरे दो महीने तक उन्हें एक पैसा नहीं मिला। कुछ मजदूर तो भाग निकले, लेकिन 53 लोग फंस गए।

53 मजदूरों को करवाया आजाद

मजदूरों ने फोन करके अपने परिवार को अपनी हालत बताई। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने तुरंत कार्रवाई की। सब-इंस्पेक्टर सोहनलाल की अगुवाई में एक टीम परिवार वालों के साथ महाराष्ट्र भेजी गई। वहां की पुलिस की मदद से सभी 53 मजदूरों को अलग-अलग जगहों से आजाद कराया गया।

मजदूरों को किराया के साथ खाना दिया

बचाए गए मजदूरों के पास खाने-पीने या घर लौटने के पैसे नहीं थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों की मदद से बस और खाने का इंतजाम किया। सभी को सुरक्षित प्रतापगढ़ वापस लाया गया। पुलिस ने दलालों और जमींदारों के खिलाफ मानव तस्करी और बंधक बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। जांच जारी है और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘जादू अब नहीं चलने वाला, जो बोया है वही काटना पड़ेगा’, CM भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत पर तंज
जयपुर
Aravalli News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 12:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: महाराष्ट्र से 53 बंधक आदिवासी मजदूर छुड़ाए, दलालों पर मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pratapgarh: काले सोने की फसल में नई तकनीक की एंट्री; मल्चिंग, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का बढ़ा रुझान

प्रतापगढ़

17 साल की शादी 15 मिनट में खत्म, 5 साल से अवैध संबंध थे, उसी के साथ मिलकर पति को दी खौफनाक मौत, मिली ये सजा

Lover
प्रतापगढ़

Good News: जमीन के हर लेनदेन का अलर्ट अब मोबाइल पर; 80 लाख किसानों की जमाबंदी आधार से जुड़ेगी

प्रतापगढ़

Rajasthan: घास काटने गए किसान का शव खेत में मिला, पगडंडी पर 100 मीटर तक मिले खून के निशान

Pratapgadh death
प्रतापगढ़

Pratapgarh News: किसानों को भा रही कुसुम सोलर पंप स्कीम, लक्ष्य से इतने ज्यादा आए आवेदन

प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.