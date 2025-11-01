Patrika LogoSwitch to English

प्रतापगढ़

Rajasthan Crime: चैकिंग में बाइक सवार के पास मिली ऐसी चीज, कीमत 5 करोड़, पुलिस टीम के उड़े होश

ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हथुनिया पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त अभियान चलाकर एक बाइक सवार से दो किलो से अधिक एमडी जब्त की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब पांच करोड़ रुपए आंकी गई है।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Rakesh Mishra

Nov 01, 2025

MD drugs seized

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

प्रतापगढ़। हथुनिया पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल चालक से 2 किलो एमडी जब्त की है। इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत पांच करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपी से एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस की ओर से आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई प्रकरणों का खुलासा होने की संभावना है।

ऑपरेशन चक्रव्यूह में पकड़ा

पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हथुनिया थाना क्षेत्र के बागलिया से बरोठा रोड पर नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की मोटर साइकिल बागलिया की तरफ से आती दिखाई दी। चालक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिटीम ने तत्परता से घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

दो किलो 227 ग्राम एमडी मिली

पूछताछ में चालक ने अपना नाम अकबर पुत्र डेरान खां निवासी कोटड़ी थाना जिला प्रतापगढ़ बताया। तलाशी के दौरान मोटर साइकिल पर रखे बैग में से दो किलो 227 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद हुआ। पूछताछ में अकबर खान ने बताया कि यह एमडी उसने बदरू उर्फ पीर मोहम्मद पुत्र अहमद पटेल निवासी बागलिया से लिया था, जिसे नयूम पुत्र नमरोज खां निवासी कोटड़ी को देने जा रहा था।

आरोपी से मादक पदार्थ परिवहन करने पर एमडी और मोटर साइकिल जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना हथुनिया पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच थानाधिकारी अरनोद हजारीलाल के सुपुर्द की गई है।

तीनों पर कई संगीन प्रकरण दर्ज

पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों पर पूर्व में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या प्रयास व अन्य गंभीर अपराधों के कई प्रकरण दर्ज हैं। बदरू पर जिला प्रतापगढ़, जिला मंदसौर थानों में छह प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार अकबर के खिलाफ अरनोद व प्रतापगढ़ में दो प्रकरण और नयूम पर कोटड़ी, अरनोद में तीन प्रकरण दर्ज हैं।

टीम में यह थे शामिल

थाना अधिकारी इंद्रजीत ने बताया कि इस कार्रवाई में विशेष भूमिका पन्नालाल सहायक उप निरीक्षक डीएसटी प्रभारी, विनोद कुमार डीएसटी, नरेन्द्रसिंह डीएसटी, रमेशचन्द्र साइबर सेल, पंकज डीएसटी, संदीप कुमार डीएसटी और हेमेन्द्र डीएसटी की रही। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहा और कहा कि मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जिलेभर में सघन अभियान निरंतर जारी रहेगा।

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Rajasthan Crime: चैकिंग में बाइक सवार के पास मिली ऐसी चीज, कीमत 5 करोड़, पुलिस टीम के उड़े होश

