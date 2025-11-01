Indira Gandhi Canal: राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर योजना को लेकर आई बड़ी खबर, 15 जिलों की जनता से जुड़ा है मामला

एनडीबी (ब्रिक्स) के साथ हुए करार के अनुसार यह काम फरवरी 2025 में पूरा होना था। कोरोना काल व अन्य कारणों से पुनर्निर्माण का काम पूरा नहीं होने पर इस योजना के सिरे नहीं चढ़ने की आशंका व्यक्त की जाने लगी थी, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से योजना की अवधि जुलाई 2026 तक बढ़ाए जाने से पुनर्निर्माण का काम पूरा होने की उम्मीद जगी है। अगर योजना की अवधि नहीं बढ़ती तो नहर की जलग्रहण क्षमता बढ़ाने का दावा फेल साबित होता और अब तक खर्च हुए 2200 करोड़ रुपए का कोई लाभ प्रदेश को नहीं मिलता।