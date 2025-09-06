Patrika LogoSwitch to English

प्रतापगढ़

साइबर ठग गिरोह का खुलासालोगों के बैंक खाते व एटीएम लेकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

प्रतापगढ़. पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर ठगी गिरोह का फंडाफोड़ किया है। इसके तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 11 एटीएम, 5 मोबाइल और 2 लाख १७ हजार नगद जब्त किए है।थाना प्रभारी दीपककुमार बंजारा ने बताया कि 5 सितम्बर को थानाधिकारी

प्रतापगढ़

Devi Shankar Suthar

Sep 06, 2025

प्रतापगढ़. पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर ठगी गिरोह का फंडाफोड़ किया है। इसके तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 11 एटीएम, 5 मोबाइल और 2 लाख १७ हजार नगद जब्त किए है।
थाना प्रभारी दीपककुमार बंजारा ने बताया कि 5 सितम्बर को थानाधिकारी दीपक बंजारा की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि मंदसौर रोड स्थित होटल में बाहर के दो युवक रुके हुए हैं, जो बैंक खाते कमीशन पर लेने-देने की बात कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम कपिल पुत्र कानाराम जाट निवासी डोराना, थाना नावां, जिला नागौर तथा बाबूलाल पुत्र रामलाल जाट निवासी चम्पापुरा, थाना मारोठ जिला नागौर बताया।
तलाशी के दौरान कपिल जाट के पास से 4 मोबाइल फोन, 1 एटीएम कार्ड और एक बैग मिला। बैग खोलने पर अलग-अलग बैंकों के 10 एटीएम मय किट एक ही व्यक्ति के नाम पर और 2 लाख 17 हजार रुपए नगद बरामद हुए। बाबूलाल के पास से एक मोबाइल मिला।
इस तरह करते थे ठगी
पुलिस पूछताछ में कपिल जाट ने बताया कि वह लोगों से खाते खुलवाकर एटीएम, पासबुक और सिम कार्ड कमीशन पर लेता है। इन खातों में साइबर ठगी के पैसे आते हैं। जिन्हें बाद में एटीएमए बैंक, ई-मित्र आदि से निकाला जाता है। कपिल ने स्वीकार किया कि वह प्रतापगढ़ निवासी लोकेश टेलर का बैंक खाता और एटीएम कार्ड अपने साथियों को दे चुका है। जयपुर में एक अन्य व्यक्ति को 10 एटीएम कार्ड देने जा रहा था। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

Published on:

06 Sept 2025 02:55 pm

06 Sept 2025 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / साइबर ठग गिरोह का खुलासालोगों के बैंक खाते व एटीएम लेकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

