डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूर्व मंत्री नंदलाल को दी श्रद्धांजलि

No video available
प्रतापगढ़. प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को प्रतापगढ़ पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित व उनके पुत्र राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि नंदलाल मीणा ने जनसेवा और संगठन के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस दुख की घड़ी में पार्टी और सरकार परिवार के साथ खड़ी है। पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नंदलाल से हमें और पार्टी को हमेशा मार्गदर्शन मिला। अब वे हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए आज मैं प्रतापगढ़ आई हूं ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दे सकूं। जिले में पर्यटन पर कहा कि इस पर यहां इसकी काफी संभावनाएं हैं, उन पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में उदयपुर में दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें देशभर के पर्यटन मंत्री शामिल हैं। इसमें राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। आने वाले समय में देखेंगे कि इस दिशा में हमारी सरकार और अधिक सक्रिय रहेगी और नई भर्तियां जारी करेगी।
बड़ी खबरेंView All
प्रतापगढ़
राजस्थान न्यूज़