प्रतापगढ़

हनी ट्रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार, कार जब्त

छोटीसादड़ी. छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार को बरामद किया है। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि चार जनवरी को भगतराम पुत्र गणेशराम कुमावत निवासी नाराणी थाना छोटीसादडी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि मुझ प्रार्थी को डरा धमकाकर साठ हजार [&hellip;]

प्रतापगढ़

Devi Shankar Suthar

Sep 24, 2025

छोटीसादड़ी. छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार को बरामद किया है। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि चार जनवरी को भगतराम पुत्र गणेशराम कुमावत निवासी नाराणी थाना छोटीसादडी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि मुझ प्रार्थी को डरा धमकाकर साठ हजार रूपये रोकड व डेढ लाख रूपए का स्टाम्प लिखावाकर हनी ट्रेप के मामले में फंसाकर रूपए हडप लिए। जिस पर थाना छोटीसादडी पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने तेजपाल पुत्र तुफान बंजारा निवासी राजीव नगर कच्ची बस्ती सरकारी स्कूल के सामने निम्बाहेडा थाना कोतवाली निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी ने स्वयं व अपने साथियों के साथ मिलकर अपराध कबूला। जिस पर प्रकरण में घटना में प्रयुक्त कार को जब्त किया। वहीं अन्य वांछितों की तलाश जारी है।

Published on:

24 Sept 2025 05:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Videos / हनी ट्रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार, कार जब्त

