झोंपड़ी में 50 करोड़ की एमडी ड्रग फैक्ट्री पकड़ी

प्रतापगढ़. जिले के पीपलखूंट इलाके में पुलिस, डीएसटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने झोंपड़ी में एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का फंडाफोड़ किया है। मौके से 25 हजार रुपए इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं फैक्ट्री से भारी मात्रा में एमडी पाउडर, केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड रुपए आंकी गई है।

पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमएम को स्टेट क्राइम ब्रांच से सूचना मिली थी कि पीपलखूंट थाना इलाके बोरी गांव के पास ईश्वर मीणा के मकान में ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री चल रही है। इस पर एजीटीएफ , पीपलखूंट थाना पुलिस और जिला पुलिस की विशेष टीम मौके पर पहुंची। यहां एक झोपड़ी अरनोद थाना इलाके के देवल्दी निवासी जमशेद उर्फ जम्मू लाला पुत्र फकीरगुल पठान बताया। मौके से 100 ग्राम एमडी, 17 किलो 300 ग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो से अधिक एमडी बनाने का केमिकल, दही बिलौने की दो मशीन, रूम हीटर, बाल्टियां, टेपरोल, प्लास्टिक की थैलियां और कुछ बर्तन बरामद किए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जमशेद को गिरफ्तार किया। जमशेद पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। जमशेद पर मादक पदार्थ तस्करी सहित पांच अन्य मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। मौके से बरामद किए गए मादक पदार्थ और केमिकल की कीमत 50 करोड रुपए बताई जा रही है।

टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल महावीर सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार को आरोपी के बारे में इनपुट मिले थे। इस सूचना पर इन्होंने कई दिनों तक रैकी कर पुष्टि की। एसपी बी आदित्य ने बताया कि 16 दिसंबर 2024 को एजीटीएफ और थाना अरनोद पुलिस ने देवल्दी गांव में छापा मारा था। जहां एमडी सहित एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण जब्त किए थे। इस मामले में आरोपी याकुब पुत्र फकीरगुल, जमशेद उर्फ जम्मू लाला और साहिल पुत्र सलीम निवासी देवल्दी थाना अरनोद प्रतापगढ़ फरार हो गए थे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।