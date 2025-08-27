नदी में बहे युवक का शव दूसरे दिन किया रेस्क्यू

No video available
प्रतापगढ़. धमोतर थाना इलाके के ढिकनिया नदी में देर शाम को बहे एक युवक का शव दूसरे दिन मंगलवार को सिविल डिफेंस व एनडीएआरफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि पिपलीखेड़ा निवासी कैलाश(26) पुत्र कालूराम मीणा सोमवार शाम को नदी पार कर अपने घर लौट रहा था, तभी पानी के तेज बहाव में वह बह गया। सूचना पर सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। नागरिक सुरक्षा डिप्टी चीफ वार्डन उमेश कुमार रैदास के निर्देशन में रेस्क्यू टीम ने आवश्यक उपकरणों सहित घटना स्थल पर पहुंची। जहां स्थानीय ग्रामीणों व आपदा बचाव टीम ने देर रात तक काफी तलाश की। लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद मंगलवार सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद कैलाश का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। मृतक कैलाश परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। कुछ साल पहले पिता का निधन हो चुका था, जिसके बाद खेती और मजदूरी कर उसने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। मृतक की एक छोटी बच्ची है। हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है।
प्रतापगढ़
राजस्थान न्यूज़
