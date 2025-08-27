Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रतापगढ़

No video available

नदी में बहे युवक का शव दूसरे दिन किया रेस्क्यू

प्रतापगढ़. धमोतर थाना इलाके के ढिकनिया नदी में देर शाम को बहे एक युवक का शव दूसरे दिन मंगलवार को सिविल डिफेंस व एनडीएआरफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि पिपलीखेड़ा निवासी कैलाश(26) पुत्र कालूराम मीणा सोमवार शाम को नदी पार [&hellip;]

प्रतापगढ़

Devi Shankar Suthar

Aug 27, 2025

प्रतापगढ़. धमोतर थाना इलाके के ढिकनिया नदी में देर शाम को बहे एक युवक का शव दूसरे दिन मंगलवार को सिविल डिफेंस व एनडीएआरफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि पिपलीखेड़ा निवासी कैलाश(26) पुत्र कालूराम मीणा सोमवार शाम को नदी पार कर अपने घर लौट रहा था, तभी पानी के तेज बहाव में वह बह गया। सूचना पर सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। नागरिक सुरक्षा डिप्टी चीफ वार्डन उमेश कुमार रैदास के निर्देशन में रेस्क्यू टीम ने आवश्यक उपकरणों सहित घटना स्थल पर पहुंची। जहां स्थानीय ग्रामीणों व आपदा बचाव टीम ने देर रात तक काफी तलाश की। लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद मंगलवार सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद कैलाश का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। मृतक कैलाश परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। कुछ साल पहले पिता का निधन हो चुका था, जिसके बाद खेती और मजदूरी कर उसने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। मृतक की एक छोटी बच्ची है। हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / नदी में बहे युवक का शव दूसरे दिन किया रेस्क्यू

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

प्रतापगढ़ में फिल्मी अंदाज जैसा हादसा, पुलिस पीछा करती पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में गिरी, नहीं मिला तस्करों का सुराग

pratapgarh news
प्रतापगढ़

युवक की मौत के 12वें दिन के कार्यक्रम में हंगामा, मकान में आग लगाई, पुलिस पर हमला, 3 जवान घायल

attack on police
प्रतापगढ़

राजस्थान में रिश्तों का कत्ल: पति ने पत्नी और बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काटा, डबल मर्डर से गांव में मची सनसनी

double murder in pratapgarh
प्रतापगढ़

यूरिया समस्या पर एक्शन मोड में प्रतापगढ़ कलक्टर अंजलि राजोरिया, खुद पहुंची खाद की दुकानों पर

The shopkeeper said that a bag of urea will be available for Rs 350, if you want cheaper then go to Biharna warehouse
प्रतापगढ़

उल्टा राष्ट्रीय ध्वज मामला, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया साजिश, कहा- तिरंगे के लिए जान हाजिर

tiranga yatra in Pratapgarh
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.