छत्तीसगढ़ के 68 युवा Gujarat में यूनिटी मार्च में होंगे शामिल, सीएम साय ने दी शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पदयात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात (Gujarat) जाने वाले राज्य के 68 युवाओं के दल को 23 नवंबर को रायपुर (Raipur) स्थित छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये युवा सरदार पटेल की कर्मभूमि करमसद (Karamsad) से केवड़िया (Kevadia) तक आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। सीएम साय ने यूनिटी मार्च में भाग लेने जा रहे छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 68 युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साय ने कहा कि सरदार पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति, अटल संकल्प और अथक परिश्रम ने भारत (India) को एक सूत्र में पिरोया। बता दें कि 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाले यूनिटी मार्च (Unity March) में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ देशभर के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

