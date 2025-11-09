Patrika LogoSwitch to English

जहां कभी राज करता था, वहीं टूटी शान… फटी बनियान में लड़खड़ाया वीरेंद्र तोमर, जुलूस के दौरान बेहोश होकर गिरा

Virendra Tomar: पुलिस ने उसे शहर में घुमाया, तो फटी बनियान और हाथों में हथकड़ी पहने वीरेंद्र तोमर लड़खड़ाते हुए चलता नजर आया। कभी जिस इलाके में उसकी तूती बोलती थी, वहीं अब लोग उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाते दिखाई दिए।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 09, 2025

Virendra Tomar: कभी मर्सिडीज़ में सवार होकर कारोबारियों को धमकाने वाला और सूदखोरी के पैसों से आलीशान जिंदगी जीने वाला कुख्यात हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी अब पुलिस के शिकंजे में है। रायपुर पुलिस ने उसे मध्यप्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई, जहां रविवार को उसका जुलूस निकाला गया।

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसे शहर में घुमाया, तो फटी बनियान और हाथों में हथकड़ी पहने वीरेंद्र तोमर लड़खड़ाते हुए चलता नजर आया। कभी जिस इलाके में उसकी तूती बोलती थी, वहीं अब लोग उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाते दिखाई दिए। पुलिस ने आरोपी से नारा भी लगवाया- “अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है।”

इस दौरान एक मौके पर वह बेहोश होकर गिर भी पड़ा, जिसके बाद पुलिस जवानों ने उसे संभाला। अदालत में पेशी के बाद न्यायालय ने आरोपी को एक दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, वीरेंद्र तोमर पर सूदखोरी, रंगदारी, अवैध संपत्ति और हथियार रखने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। थाना तेलीबांधा और पुरानी बस्ती में उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपये की अवैध वसूली से जुड़ी डायरी और दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि रूबी तोमर “विस्टों फाइनेंस” नाम से एक फर्जी फाइनेंस ग्रुप चला रहा था, जिसके जरिये वह लोगों से उगाही करता था। इससे पहले की गई तलाशी में उसके घर से अवैध हथियार भी जब्त किए गए थे।

Published on:

09 Nov 2025 06:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / जहां कभी राज करता था, वहीं टूटी शान… फटी बनियान में लड़खड़ाया वीरेंद्र तोमर, जुलूस के दौरान बेहोश होकर गिरा

