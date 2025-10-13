स्टंटबाजों पर हाईकोर्ट सख्त, फिर भी नहीं थम रही लापरवाही, देखें एक और वायरल VIDEO

CG News: हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद शहर में स्टंटबाजी के मामले थम नहीं रहे हैं। पंडरी थाना क्षेत्र के शंकरनगर-मोवा ओवरब्रिज पर आई-20 कार में युवकों द्वारा स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शनिवार देर रात करीब ढाई बजे का है।

वीडियो में कार सवार युवक वाहन की खिड़की से सिर बाहर निकालकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस वक्त कार की रफ्तार तय सीमा से अधिक थी। पीछे चल रही एक अन्य कार के चालक ने इस स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कार का नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस अब ओवरब्रिज पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और स्टंटबाज युवकों की पहचान में जुटी है। बताया गया है कि कार में पांच युवक सवार थे। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।