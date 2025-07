MTech AI : सीएम आईटी फेलोशिप के लिए आवेदन 31 जुलाई तक

MTech AI : छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएम आईटी फेलोशिप (CM IT Fellowship) कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दो वर्षीय एमटेक कोर्स का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है। इसे ट्रिपलआईटी नवा रायपुर (Triple IT Nava Raipur) के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इस कोर्स के लिए केवल 25 सीटें ही उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आईआईआईटी (IIIT) की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि चयनित छात्रों को न सिर्फ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें शासन की परियोजनाओं में काम करने का भी मौका मिलेगा। कोर्स (Artificial Intelligence and Data Science) के दौरान हर छात्र को 50 हजार रुपए मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स, CHiPS) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत है। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने हेतु https://www.iiitnr.ac.in/ पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।

