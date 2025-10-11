Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 15 नवंबर से धान खरीदी

Raipur News: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद दी जानकारी....

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 11, 2025

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि छत्तीसगढ़ में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी (Paddy Procurement) होगी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी (Dhan Kharidi) करने का निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें : युवतियों और महिलाओं पर अपराध की भी बन गया है ‘राजधानी’

Published on:

11 Oct 2025 01:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 15 नवंबर से धान खरीदी

